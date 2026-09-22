Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη διόρθωση και αναζήτηση νέων καταλυτών μετά την αναβάθμιση
Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη διόρθωση και αναζήτηση νέων καταλυτών μετά την αναβάθμιση
Συντονισμός με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές - Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' εξαμήνου
Σε ήπια πτωτικό τέμπο κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίζεται με την ελεγχόμενη διόρθωση των ευρωπαϊκών αγορών. Παράλληλα, βρίσκεται σε αναζήτηση νέων καταλυτών μετά την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,37% και διαπραγματεύεται στις 2.666,21 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.677,09 μονάδες.
Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με αιχμή του δόρατος την ισχυρή πορεία των τεχνολογικών μετοχών και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας στην Αθήνα. Η θετική δυναμική καταφέρνει να αντισταθμίσει -προς το παρόν- τις πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η παραμονή του μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (22/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,37% και διαπραγματεύεται στις 2.666,21 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,07 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.677,09 μονάδες.
Το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με αιχμή του δόρατος την ισχυρή πορεία των τεχνολογικών μετοχών και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας στην Αθήνα. Η θετική δυναμική καταφέρνει να αντισταθμίσει -προς το παρόν- τις πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η παραμονή του μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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