Ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα όπου τη σκότωσε, την Πέμπτη η απολογία του
Ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα όπου τη σκότωσε, την Πέμπτη η απολογία του
Ο εισαγγελέας μετέβη στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι του εγκλήματος - Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 27χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, που σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής, στην Ηγουμενίτσα.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.
Η δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε καθώς ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης μετά από προθεσμία που έλαβε. Μάλιστα ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο, λόγω οικονομικής αδυναμίας του ιδίου.
Ο 27χρονος φέρεται να έφτασε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφο του, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος.
Το μοιραίο ραντεβού με τη νεαρή κοπέλα που ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.
Υπενθυμίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα έφερε 10 μαχαιριές.
Ωστόσο, πριν ομολογήσει ο 27χρονος επιχείρησε να ξεγελάσει τις Αρχές ειδοποιώντας τις ότι ο ίδιος και η γυναίκα δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Ακολουθώντας ένα σενάριο που έδειχνε να το εμπνεύστηκε από τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, όχι μόνο κατήγγειλε ψευδή επίθεση, αλλά για να κάνει ακόμα πιο πειστική την ιστορία προκάλεσε τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό.
Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.
Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε τον σουγιά επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.
Η δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε καθώς ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης μετά από προθεσμία που έλαβε. Μάλιστα ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο, λόγω οικονομικής αδυναμίας του ιδίου.
Ο 27χρονος φέρεται να έφτασε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφο του, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος.
Το μοιραίο ραντεβού με τη νεαρή κοπέλα που ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.
Υπενθυμίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα έφερε 10 μαχαιριές.
«Είχαμε οικονομικές διαφορές»Όπως υποστήριξε ο καθ' ομολογίαν δράστης είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσά τους, ενώ ανέφερε πως συναντήθηκαν στον ποδηλατόδρομο για να λύσουν κάποιες οικονομικές διαφορές.
Ωστόσο, πριν ομολογήσει ο 27χρονος επιχείρησε να ξεγελάσει τις Αρχές ειδοποιώντας τις ότι ο ίδιος και η γυναίκα δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Ακολουθώντας ένα σενάριο που έδειχνε να το εμπνεύστηκε από τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, όχι μόνο κατήγγειλε ψευδή επίθεση, αλλά για να κάνει ακόμα πιο πειστική την ιστορία προκάλεσε τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό.
Τα ψέματα στις ΑρχέςΣτις 21:44 ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια.
Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.
Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε τον σουγιά επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αναμένεται να παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τηνιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τηνιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 25χρονη έφερε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα, τραύματα στην κοιλιά, στο πόδι καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
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