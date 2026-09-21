Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN - Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις

Από τη Γαλλία και την Πολωνία έως τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ελβετία, οι κυβερνήσεις ενισχύουν την πολιτική και στρατιωτική τους ετοιμότητα - Στο επίκεντρο το Σουβάλκι, οι υβριδικές επιχειρήσεις και το ερώτημα πώς θα αντιδρούσε το ΝΑΤΟ σε μια περιορισμένη ρωσική πρόκληση