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Ο Ινφαντίνο ανοίγει τον διάλογο για αλλαγές στη FIFA
Ο Ινφαντίνο ανοίγει τον διάλογο για αλλαγές στη FIFA
Σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων γύρω από τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της FIFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο ξεκινά νέο κύκλο συζητήσεων
Σε μια νέα προσπάθεια να ανοίξει η συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στη FIFA, ο Τζιάνι Ινφαντίνο προτείνει τη διεξαγωγή ευρείας διαβούλευσης με τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.
Ο πρόεδρος της FIFA απέστειλε επιστολή προς τα μέλη του Συμβουλίου και τους επικεφαλής των εθνικών ομοσπονδιών, προτείνοντας μια άμεση, οργανωμένη και χρονικά περιορισμένη διαδικασία διαλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων.
Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό της FIFA, μετά την υπόθεση του FIFA Forward Enterprise, του σχεδίου που προέβλεπε τη δημιουργία νέας εμπορικής δομής με τη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών. Η πρόταση τελικά αποσύρθηκε, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετούς ποδοσφαιρικούς φορείς.
Ο Ινφαντίνο θέλει πλέον να μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ζητώντας από τις συνομοσπονδίες, τις εθνικές ομοσπονδίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.
Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να εξεταστούν είναι ο ρόλος των διαφορετικών θεσμικών οργάνων της FIFA, η συμμετοχή των ομοσπονδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και τρόποι ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Η κίνηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία της FIFA και τις ομοσπονδίες-μέλη της.
Η νέα πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Το σχέδιο για τη FIFA Forward Enterprise προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της προοπτικής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA.
Η UEFA, αλλά και άλλες συνομοσπονδίες, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και προωθήθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, ενώ τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαδικασία διαβούλευσης.
Η FIFA αναγνώρισε στη συνέχεια ότι υπήρξαν λάθη στη διαδικασία και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανεξέταση, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο της ομοσπονδίας.
Με τη νέα του επιστολή, ο Ινφαντίνο επιχειρεί να ανοίξει έναν διαφορετικό κύκλο συζητήσεων, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών.
Ο πρόεδρος της FIFA απέστειλε επιστολή προς τα μέλη του Συμβουλίου και τους επικεφαλής των εθνικών ομοσπονδιών, προτείνοντας μια άμεση, οργανωμένη και χρονικά περιορισμένη διαδικασία διαλόγου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων.
FIFA president Gianni Infantino has outlined that he is open to dialogue over reform at world soccer’s governing body in a letter sent to FIFA Council members and the presidents of all 211 member associations.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 21, 2026
Full story from @Dan_Sheldon_ ⬇️https://t.co/tL0ZrGQf4G pic.twitter.com/y237qrn5Mn
Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό της FIFA, μετά την υπόθεση του FIFA Forward Enterprise, του σχεδίου που προέβλεπε τη δημιουργία νέας εμπορικής δομής με τη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών. Η πρόταση τελικά αποσύρθηκε, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετούς ποδοσφαιρικούς φορείς.
Ο Ινφαντίνο θέλει πλέον να μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ζητώντας από τις συνομοσπονδίες, τις εθνικές ομοσπονδίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.
Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να εξεταστούν είναι ο ρόλος των διαφορετικών θεσμικών οργάνων της FIFA, η συμμετοχή των ομοσπονδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και τρόποι ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Η κίνηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία της FIFA και τις ομοσπονδίες-μέλη της.
Η νέα πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Το σχέδιο για τη FIFA Forward Enterprise προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της προοπτικής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA.
Η UEFA, αλλά και άλλες συνομοσπονδίες, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και προωθήθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, ενώ τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τη διαδικασία διαβούλευσης.
Η FIFA αναγνώρισε στη συνέχεια ότι υπήρξαν λάθη στη διαδικασία και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανεξέταση, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο της ομοσπονδίας.
Με τη νέα του επιστολή, ο Ινφαντίνο επιχειρεί να ανοίξει έναν διαφορετικό κύκλο συζητήσεων, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών.
Το ζητούμενο είναι να εξεταστεί αν και ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν στη λειτουργία της FIFA, ώστε οι σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από μια διαδικασία με μεγαλύτερη συμμετοχή και σαφέστερους κανόνες.
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