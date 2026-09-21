Θρήνος για την Πηνελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, «δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» λένε οι συνάδελφοί της

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.