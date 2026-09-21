Θρήνος για την Πηνελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, «δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» λένε οι συνάδελφοί της
Θρήνος για την Πηνελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, «δεν μπορούμε να το πιστέψουμε» λένε οι συνάδελφοί της
Ο 27χρονος ομολόγησε πως την μαχαίρωσε στον λαιμό με σουγιά - Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί, αναφέρει η συνάδελφος της 25χρονης
Ως «ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι» που «δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα» περιγράφει την 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της συνάδελφος. Ο 27χρονος ομολόγησε πως σκότωσε μαχαιρώνοντας με σουγιά στον λαιμό την νεαρή αφού είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός.
«Πάνω από έναν χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί», λέει συνάδελφος της 25χρονης στο protothema.gr. «Ηταν μορφωμένη κοπέλα και πάρα πολύ καλή σε όλα. Είχε σπουδάσει βιολόγος και κάποια άλλα πράγματα, ήταν μορφωμένη κοπέλα και εργαζόταν στο αντικείμενο της στις μυδοκαλλιέργειες», συμπλήρωσε.
Η δολοφονία της 25χρονης έγινε το βράδυ της Κυριακής (20/9) και ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ισχυριζόμενος πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός και πως είχαν οικονομικές διαφορές. Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε».
Η 25χρονη εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα αιμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομου, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.
Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, λίγη ώρα αφότου είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.
Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.
«Πάνω από έναν χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί», λέει συνάδελφος της 25χρονης στο protothema.gr. «Ηταν μορφωμένη κοπέλα και πάρα πολύ καλή σε όλα. Είχε σπουδάσει βιολόγος και κάποια άλλα πράγματα, ήταν μορφωμένη κοπέλα και εργαζόταν στο αντικείμενο της στις μυδοκαλλιέργειες», συμπλήρωσε.
Η δολοφονία της 25χρονης έγινε το βράδυ της Κυριακής (20/9) και ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ισχυριζόμενος πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός και πως είχαν οικονομικές διαφορές. Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε».
Η ομολογία
Η 25χρονη εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα αιμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομου, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.
Σημειώνεται ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Το αρχικό ψέμα στους αστυνομικούς και η ομολογία
Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι, έπειτα από τον τσακωμό τους, της κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φονικού. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.
Ο 27χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στον θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, λίγη ώρα αφότου είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας.
Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.
Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.
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