Μέσα στο ελληνικό CSI: Πώς τα εργαστήρια της ΕΛΑΣ έλυσαν τις υποθέσεις της Καρολάιν, της Αναστάζια και του φλαουτίστα παιδεραστή 400 αστυνομικοί και επιστήμονες στελεχώνουν την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών - Ακόμη και μια... σκούπα μπορεί να «δείξει» τον δολοφόνο - Υποθέσεις που έλυσαν από τους σατανιστές, μέχρι τον θάνατο Μαζωνάκη

Ματίνα Ηρειώτου Φωτογραφίες: William Faithful 22.09.2026, 08:51