Νίκος Βέρτης: Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο

τραγουδιστής

θυμήθηκε επίσης, τις φορές που επέλεγε να διασκεδάσει

σε

κέντρα που κατά καιρούς εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

, εξηγώντας τι ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει ως ερμηνευτής και γιατί αισθανόταν διαφορετικά όταν βρισκόταν εκεί. Συγκεκριμένα, είπε:

«

».

Μιλώντας για την παρουσία του

τραγουδιστή

πάνω στη σκηνή, ο Νίκος Βέρτης στάθηκε στη σκηνική του παρουσία και στην ικανότητά του να κερδίζει την προσοχή του κοινού:

«

».

Τέλος, αναφερόμενος στην αντίδραση του κόσμου μετά τον θάνατο του

καλλιτέχνη

, ο Νίκος Βέρτης μίλησε για τη μεγάλη συγκίνηση που προκάλεσε η απώλειά του, συνδέοντάς την με αντίστοιχες περιπτώσεις αγαπημένων καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή:

«

».

Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζαΉταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνωΕίδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και αυτό είναι μαγικό