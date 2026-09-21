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Ο Νικολά Μπατούμ έριξε τίτλους τέλους σε μία σπουδαία καριέρα 21 ετών, δείτε βίντεο
Ο Νικολά Μπατούμ έριξε τίτλους τέλους σε μία σπουδαία καριέρα 21 ετών, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος φόργουορντ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών
Ο Νικολά Μπατούμ αποφάσισε να αποχαιρετήσει το επαγγελματικό μπάσκετ στα 37 του χρόνια, βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή που κράτησε περισσότερο από δύο δεκαετίες και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.
Μαζί με τα playoffs, ο Μπατούμ κατέγραψε συνολικά 1.281 συμμετοχές στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα. Ο άλλοτε διεθνής Γάλλος επέλεξε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό βίντεο για να ανακοινώσει την απόφασή του. Σε αυτό έκανε τον απολογισμό μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια και περιλάμβανε δύο δεκαετίες ως επαγγελματίας αθλητής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία του στο NBA, αλλά και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, την οποία υπηρέτησε για 15 χρόνια. Η απόφασή του να αποχωρήσει αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος λόγω της ημερομηνίας που επέλεξε να κάνει γνωστή την είδηση.
Η 21η Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μπατούμ. Την ίδια ημέρα του 1991 έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Ρισάρ Μπατούμ, ο οποίος ήταν επίσης μπασκετμπολίστας.
Ο πατέρας του έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών, κατά τη διάρκεια αγώνα, γεγονός που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του Νικολά. Έτσι, το τέλος της δικής του μπασκετικής διαδρομής, 35 χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, κουβαλά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε για 18 ολόκληρες σεζόν στο NBA, περνώντας από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σάρλοτ Χόρνετς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Φιλαδέλφεια Σίξερς. Στη διάρκεια της παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, χάρη στην πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.
21/09/1991— Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 21, 2026
21/09/2026 pic.twitter.com/0IXH9Rs6wV
Μαζί με τα playoffs, ο Μπατούμ κατέγραψε συνολικά 1.281 συμμετοχές στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα. Ο άλλοτε διεθνής Γάλλος επέλεξε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό βίντεο για να ανακοινώσει την απόφασή του. Σε αυτό έκανε τον απολογισμό μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια και περιλάμβανε δύο δεκαετίες ως επαγγελματίας αθλητής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία του στο NBA, αλλά και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, την οποία υπηρέτησε για 15 χρόνια. Η απόφασή του να αποχωρήσει αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος λόγω της ημερομηνίας που επέλεξε να κάνει γνωστή την είδηση.
Η 21η Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μπατούμ. Την ίδια ημέρα του 1991 έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Ρισάρ Μπατούμ, ο οποίος ήταν επίσης μπασκετμπολίστας.
Ο πατέρας του έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών, κατά τη διάρκεια αγώνα, γεγονός που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του Νικολά. Έτσι, το τέλος της δικής του μπασκετικής διαδρομής, 35 χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, κουβαλά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
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