Μπέος: Ο Νίκολιτς μου είπε πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 και αποκάλυψε πως ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς του είπε πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στον Λούκα Γιόβιτς στο παιχνίδι με τον Βόλο