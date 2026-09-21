«Θα μάθετε γιατί μου έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία» είπε ο υπνοθεραπευτής - Τον Μαζωνάκη μου τον γνώρισαν μάνατζερ καλλιτεχνών και επιχειρηματίας

Η JYSK ανακοινώνει την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, με τα πρώτα καταστήματα να προγραμματίζεται να ανοίξουν τον Απρίλιο του 2027, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.