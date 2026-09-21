Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έκανε ξανά: Μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του, δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ Αθλητικά Παπούτσια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έκανε ξανά: Μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του, δείτε βίντεο

Ο «Greek Freak» χάρισε αθλητικά παπούτσια από την δική του σειρά σε όλους τους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έκανε ξανά: Μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να κάνει ξεχωριστή την πρώτη του παρουσία στους Μαϊάμι Χιτ, χαρίζοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στους νέους του συμπαίκτες και στο προπονητικό επιτελείο.


Ο Έλληνας σταρ προσέφερε αθλητικά παπούτσια από τη δική του σειρά σε παίκτες, προπονητές και μέλη του οργανισμού, συνεχίζοντας μια παράδοση που είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια στο Μιλγουόκι.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο τρόπο για τον Αντετοκούνμπο να καλωσορίσει τους ανθρώπους με τους οποίους θα μοιραστεί πλέον τα αποδυτήρια και το παρκέ. Τα δεκάδες ζευγάρια παπούτσια έγιναν έτσι ένα συμβολικό δώρο προς τη νέα του ομάδα, αλλά και ένας τρόπος να μεταφέρει στη νέα του σελίδα μια συνήθεια που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο «Greek Freak» έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δίνει σημασία στις σχέσεις μέσα στα αποδυτήρια και η συγκεκριμένη κίνηση ήταν ακόμη μία ένδειξη του τρόπου με τον οποίο επιλέγει να χτίζει δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω του.

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