Θλίψη στον Ολυμπιακό: Απεβίωσε ο Μίλτον Βιέρα

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός άσος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τα συλλυπητήριά της









Μάλιστα, το καλοκαίρι που πήγε στον Ολυμπιακό, μαζί με τον Βιέρα αποκτήθηκε και ο Χούλιο Λοσάδα, κάτι που έκανε ευκολότερη τη προσαρμογή του Βιέρα στη νέα του ομάδα. Χαρακτηριστικό της βαρύτητας του ονόματος του Βιέρα εκείνη την εποχή, αποτελεί το γεγονός πως υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Ελλάδα έχοντας συμμετάσχει προηγουμένως σε παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.



Βιέρα (αριστερά) και Λοσάδα πριν από το φιλικό ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 1972.



Στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε μέχρι το 1977 φτάνοντας τα 11 γκολ σε 112 συμμετοχές. Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε με την ομάδα του Πειραιά 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας (1973, 1974, 1975) και 2 κύπελλα Ελλάδας (1973, 1975). Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στις 26 Μαρτίου 1975, ο Μίλτον Βιέρα και ο Γιώργος Δεληκάρης αγωνίστηκαν σε αγώνα της Μικτής Κόσμου μαζί με τον Πελέ και τον Γιόχαν Κρόιφ.



Παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποιούσε με την ερυθρόλευκη φανέλα, ένας σοβαρός τραυματισμός που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 1976-77, ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο του Πειραιά.



Κλείσιμο Ο Βιέρα με τον Βραζιλιάνο Νέτο Γκουερίνο του ΠΑΟΚ.



To 1977 υπέγραψε στην ΑΕΚ, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1979. Με την κιτρινόμαυρη φανέλα πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε με την ομάδα της ΑΕΚ άλλα 2 πρωταθλήματα Ελλάδας (1978, 1979) καθώς και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1978). Μετά το πέρασμά του από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αποφάσισε να τερματίσει την επαγγελματική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών.



Ο Βιέρα (με τη φανέλα της ΑΕΚ) ως αντίπαλος με τον Λοσάδα του Ολυμπιακού. Σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε ο Μίλτον Βιέρα , ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν τόσο στον Ολυμπιακό , όσο και στην ΑΕΚ . Το 1972, άφησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη Λατινική Αμερική και ταξίδεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με προορισμό τον Ολυμπιακό.Μάλιστα, το καλοκαίρι που πήγε στον Ολυμπιακό, μαζί με τον Βιέρα αποκτήθηκε και ο Χούλιο Λοσάδα, κάτι που έκανε ευκολότερη τη προσαρμογή του Βιέρα στη νέα του ομάδα. Χαρακτηριστικό της βαρύτητας του ονόματος του Βιέρα εκείνη την εποχή, αποτελεί το γεγονός πως υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Ελλάδα έχοντας συμμετάσχει προηγουμένως σε παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.Στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε μέχρι το 1977 φτάνοντας τα 11 γκολ σε 112 συμμετοχές. Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε με την ομάδα του Πειραιά 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας (1973, 1974, 1975) και 2 κύπελλα Ελλάδας (1973, 1975). Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στις 26 Μαρτίου 1975, ο Μίλτον Βιέρα και ο Γιώργος Δεληκάρης αγωνίστηκαν σε αγώνα της Μικτής Κόσμου μαζί με τον Πελέ και τον Γιόχαν Κρόιφ.Παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποιούσε με την ερυθρόλευκη φανέλα, ένας σοβαρός τραυματισμός που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 1976-77, ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο του Πειραιά.To 1977 υπέγραψε στην ΑΕΚ, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1979. Με την κιτρινόμαυρη φανέλα πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε με την ομάδα της ΑΕΚ άλλα 2 πρωταθλήματα Ελλάδας (1978, 1979) καθώς και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1978). Μετά το πέρασμά του από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αποφάσισε να τερματίσει την επαγγελματική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών.





H συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.



Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».



