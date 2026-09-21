Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για ΕΛ.Α.Σ, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ, στο όριο του 3% η Καρυστιανού

Από το 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται πλέον στο 3,1% - Το 27% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ - Στο 14,5% ο Τσίπρας και στο 12,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης