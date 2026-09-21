Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για ΕΛ.Α.Σ, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ, στο όριο του 3% η Καρυστιανού
Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για ΕΛ.Α.Σ, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ, στο όριο του 3% η Καρυστιανού
Από το 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται πλέον στο 3,1% - Το 27% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ - Στο 14,5% ο Τσίπρας και στο 12,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης
Αμετάβλητο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. H Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, έναντι 14,4% της ΕΛ.Α.Σ., ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η ΛΥΣΗ με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,1%, το ΜεΡΑ25 στο 2,6%, ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,3%, Δημοκράτες 0,7% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 22,2%
Σε σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ κινείται από το 24% στο 24,3%, η ΕΛΑΣ από το 14,7% στο 14,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο από το 10,4% στο 11,1%. Η ΛΥΣΗ βρίσκεται στο 6,4%, από 6,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει μεγάλο μέρος της επιρροής της καθώς υποχωρεί από το 7,8% στο 3,1%.
Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στην ερώτηση για το ποιο κομματικό πρόγραμμα θεωρείται περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Η ΝΔ συγκεντρώνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ΕΛΑΣ 10% και το ΚΚΕ 4%, ενώ 32% επιλέγει την απάντηση «κανένα».
Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.
Το 67% απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, ενώ το 25% τάσσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, έναντι 14,4% της ΕΛ.Α.Σ., ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η ΛΥΣΗ με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,1%, το ΜεΡΑ25 στο 2,6%, ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,3%, Δημοκράτες 0,7% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 22,2%
Σε σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ κινείται από το 24% στο 24,3%, η ΕΛΑΣ από το 14,7% στο 14,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο από το 10,4% στο 11,1%. Η ΛΥΣΗ βρίσκεται στο 6,4%, από 6,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει μεγάλο μέρος της επιρροής της καθώς υποχωρεί από το 7,8% στο 3,1%.
Ποιος μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοινώνειΣτο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 40% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας».
Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στην ερώτηση για το ποιο κομματικό πρόγραμμα θεωρείται περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Η ΝΔ συγκεντρώνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ΕΛΑΣ 10% και το ΚΚΕ 4%, ενώ 32% επιλέγει την απάντηση «κανένα».
Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.
«Τρίτη ευκαιρία» στον ΜητσοτάκηΙδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το εάν πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια «τρίτη ευκαιρία».
Το 67% απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, ενώ το 25% τάσσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα