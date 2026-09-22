Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα τρία μοιραία λάθη στο ιατρείο του Κολωνακίου που «βλέπει» Αμερικανός γιατρός ειδικός στην πλασμαφαίρεση

Η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

ο

ος Μαζωνάκης, ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής δεν είχε κάποιο καρδιακό πρόβλημα.





» επισημάνει προσθέτοντας με νόημα ότι «το χάσμα ανάμεσα στην κατοχή του εξοπλισμού και τη γνώση της χρήσης του είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι αντικατοπτρίζει επί του παρόντος η αγορά». Επισημαίνει επίσης πως «ο όρος «κλινική μακροζωίας» δεν αποτελεί πιστοποίηση προσόντων, ούτε βέβαια και η κατοχή μηχανήματος αφαιρέρεσης».Επιχειρώντας να εξηγήσει τι συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη παραθέτει δύο τρόπους ερμηνείας: Η πρώτη είναι πως η διαδικασία διενεργήθηκε με τρόπο που προκάλεσε βλάβη: «Χρήση λανθασμένου υγρού αντικατάστασης, παράλειψη εργαστηριακών εξετάσεων προ της θεραπείας, ακατάλληλος εξοπλισμός, αγνόηση ηχητικών σημάτων προειδοποίησης ή υποβολή σε θεραπεία ασθενούς που δεν έπρεπε να υποβληθεί σε αυτήν.Στο τελευταίο, μάλιστα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση υπογραμμίζοντας πως μερικές φορές η σωστή απόφαση είναι να μην γίνει θεραπεία, φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα την Ιωάννα Γάκα η οποία παρά τις αλλαγές που παρατήρησε στον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν τον απέτρεψε: «Ένας ασθενής που προσέρχεται για προγραμματισμένη διαδικασία παρουσιάζοντας νέα σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, νέο βήχα, ανεξήγητη κατακράτηση υγρών ή δυσκολία στην ορθοστασία, δεν είναι ασθενής που πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα. Τα ευρήματα αυτά απαιτούν επείγουσα αξιολόγηση. Ένα πρόγραμμα αφαιρέσεως (αφαίρεσης) που δεν έχει τη δυνατότητα ακύρωσης μιας προγραμματισμένης συνεδρίας αντιμετωπίζει δομικό πρόβλημα, όχι κλινικό».Η δεύτερη ερμηνεία του παραπέμπει σε καρδιακό επεισόδιο που θα είχε συμβεί ούτως ή άλλως: «Οι αρρυθμίες και τα εμφράγματα του μυοκαρδίου συμβαίνουν τόσο σε γραφεία όσο και πάνω σε διαδρόμους γυμναστικής. Το γεγονός ότι ένα συμβάν εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας δεν σημαίνει ότι προκλήθηκε από αυτήν. Εάν συμβεί ένα καρδιακό επεισόδιο σε μια σωστά οργανωμένη μονάδα αφαιρέσεως (αφαίρεσης συστατικών αίματος), η ομάδα το αντιλαμβάνεται μέσα σε δευτερόλεπτα, διακόπτει τη λειτουργία του κυκλώματος, ξεκινά τη διαδικασία ανάνηψης με εξοπλισμό πυ έχει ελεγχθεί νωρίτερα την ίδια μέρα και ειδοποιεί άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αυτό που καθορίζει αν ένα επεισόδιο θα είναι επιβιώσιμο ή θανατηφόρο είναι, συνήθως, τα πρώτα λεπτά. Το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία δεν καθορίζει αν θα συμβεί το επεισόδιο, αλλά το αν ο ασθενής θα επιβιώσει από αυτό. Ο ΓιώργΤέλος, ως προς τους βασικούςπου πιθανώς να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αφαίρεσης πλάσματος, αναφέρει τη μείωση του ιονισμένου ασβεστίου που επηρεάζει την καρδιακή αγωγιμότητα, τη γρήγορη μείωση της αρτηριακής πίεσης ιδιαίτερα σε ασθενείς που είναι αφυδατωμένοι, λαμβάνουν αντιυπερτασικά ή έχουν καρδιακή νόσο, τη συνέχιση της λειτουργίας του μηχανήματος μετά το χτύπημα των συναγερμών χωρίς να έχει διερευνηθεί η αιτία, την απουσία προθεραπευτικού ελέγχου και την έλλειψη πιστοποιημένου προσωπικού, φαρμάκων και εξοπλισμού για την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.