Η «Bild» αποκάλεσε τον ΟΦΗ «No-name-κλαμπ» και ο Δήμαρχος Ηρακλείου απάντησε
Η «Bild» αποκάλεσε τον ΟΦΗ «No-name-κλαμπ» και ο Δήμαρχος Ηρακλείου απάντησε
Με επιστολή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός σχολίασε το υποτιμητικό σχόλιο της «Βild» για τον ΟΦΗ
Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ΟΦΗ δεν πέρασε απαρατήρητη στη Γερμανία, όμως ένα δημοσίευμα της «Bild» προκάλεσε αντιδράσεις στην Κρήτη.
Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας του, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η επιτυχία απέναντι σε μία ομάδα που την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα της Bundesliga αποτέλεσε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τους Κρητικούς στην ευρωπαϊκή τους παρουσία.
Η γερμανική «Bild», ωστόσο, επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να παρουσιάσει την ήττα της Χόφενχαϊμ. Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ», χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «No-name-Klub», δηλαδή ομάδα χωρίς όνομα ή αναγνωρισιμότητα.
Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στο γερμανικό Μέσο.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, με επιστολή του προς τη «Bild», εξέφρασε τη διαφωνία του για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε για τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν όρο που δεν ανταποκρίνεται στην ιστορία και τη θέση του συλλόγου.
H επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου αναφέρει: «Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα - Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ).
Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος ως την ημέρα που νίκησε την γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχαϊμ. Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.
Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή. Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μη την χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεσθε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα. Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε.
Ανέφερα ότι η Χόφενχαϊμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής.
Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας του, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η επιτυχία απέναντι σε μία ομάδα που την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα της Bundesliga αποτέλεσε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τους Κρητικούς στην ευρωπαϊκή τους παρουσία.
Η γερμανική «Bild», ωστόσο, επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να παρουσιάσει την ήττα της Χόφενχαϊμ. Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ», χαρακτήρισε τον ΟΦΗ «No-name-Klub», δηλαδή ομάδα χωρίς όνομα ή αναγνωρισιμότητα.
Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στο γερμανικό Μέσο.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, με επιστολή του προς τη «Bild», εξέφρασε τη διαφωνία του για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε για τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν όρο που δεν ανταποκρίνεται στην ιστορία και τη θέση του συλλόγου.
H επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου αναφέρει: «Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα - Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ).
Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος ως την ημέρα που νίκησε την γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχαϊμ. Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.
Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή. Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μη την χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεσθε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα. Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε.
Ανέφερα ότι η Χόφενχαϊμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δημοσίευση αυτής της επιστολής.
Πολύ φιλικά
Αλέξης Καλοκαιρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου».
Αλέξης Καλοκαιρινός
Δήμαρχος Ηρακλείου».
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