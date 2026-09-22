GNTM: Συγκίνησε ο Σαγιάν που έφυγε στα 13 του από το Ιράν με τη μητέρα του, «ήρθαμε από την Τουρκία με τα πόδια» είπε

αναφερόμενος στο ταξίδι τους, αποκάλυψε πως έφτασαν από την Τουρκία «με τα πόδια».

Σαγιάν ε

Η μητέρα του νεαρού βρέθηκε και εκείνη στο πλατό και μίλησε για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε σε μια ξένη χώρα μαζί με τον γιο της: «

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Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στη δυσκολία του να αφήσει πίσω του την πατρίδα του και όσα γνώριζε μέχρι τότε, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή στην Ελλάδα, χωρίς να έχει φίλους και χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του δήλωσε: «

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Ο Σαγιάν, που έχει ύψος 1,92 μ., παρουσίασε στη συνέχεια τις δυνατότητές του μπροστά στους κριτές. Εκείνοι εντόπισαν στοιχεία που μπορούν να εξελιχθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις του. Η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ο Σαγιάν εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.