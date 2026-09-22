GNTM: Συγκίνησε ο Σαγιάν που έφυγε στα 13 του από το Ιράν με τη μητέρα του, «ήρθαμε από την Τουρκία με τα πόδια» είπε
GNTM: Συγκίνησε ο Σαγιάν που έφυγε στα 13 του από το Ιράν με τη μητέρα του, «ήρθαμε από την Τουρκία με τα πόδια» είπε
Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου, ανέφερε η μητέρα του διαγωνιζόμενου
Την ιστορία του παρουσίασε στο «GNTM 7» ο Σαγιάν, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από το Ιράν σε ηλικία 13 ετών μαζί με τη μητέρα του, και αναφερόμενος στο ταξίδι τους, αποκάλυψε πως έφτασαν από την Τουρκία «με τα πόδια».
Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, το ριάλιτι μόδας έκανε πρεμιέρα με τον 23χρονο να εμφανίζεται μπροστά στους κριτές, και διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό, μίλησε για τη ζωή του και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα.
Ο Σαγιάν εργάζεται στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, εμφανίστηκε στην audition αποφασισμένος να διεκδικήσει μια ευκαιρία στον χώρο της μόδας.
Ο ίδιος εξήγησε ότι έφυγε από το Ιράν μαζί με τη μητέρα του πριν από περίπου εννέα χρόνια, με την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα να συνδέεται, όπως είπε, με την αλλαγή θρησκείας της μητέρας του. Οι δυο τους ταξίδεψαν αρχικά μέσω Τουρκίας, προτού φτάσουν στην Ελλάδα με τα πόδια. «Ήρθαμε από Τουρκία με τα πόδια» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η μητέρα του νεαρού βρέθηκε και εκείνη στο πλατό και μίλησε για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε σε μια ξένη χώρα μαζί με τον γιο της: «Ήρθαμε πριν 9-10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Σαγιάν, μετά όμως το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου».
Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στη δυσκολία του να αφήσει πίσω του την πατρίδα του και όσα γνώριζε μέχρι τότε, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή στην Ελλάδα, χωρίς να έχει φίλους και χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του δήλωσε: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».
Ο Σαγιάν, που έχει ύψος 1,92 μ., παρουσίασε στη συνέχεια τις δυνατότητές του μπροστά στους κριτές. Εκείνοι εντόπισαν στοιχεία που μπορούν να εξελιχθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις του. Η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ο Σαγιάν εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.
Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, το ριάλιτι μόδας έκανε πρεμιέρα με τον 23χρονο να εμφανίζεται μπροστά στους κριτές, και διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό, μίλησε για τη ζωή του και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα.
Ο Σαγιάν εργάζεται στον χώρο της εστίασης, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, εμφανίστηκε στην audition αποφασισμένος να διεκδικήσει μια ευκαιρία στον χώρο της μόδας.
Ο ίδιος εξήγησε ότι έφυγε από το Ιράν μαζί με τη μητέρα του πριν από περίπου εννέα χρόνια, με την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα να συνδέεται, όπως είπε, με την αλλαγή θρησκείας της μητέρας του. Οι δυο τους ταξίδεψαν αρχικά μέσω Τουρκίας, προτού φτάσουν στην Ελλάδα με τα πόδια. «Ήρθαμε από Τουρκία με τα πόδια» είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η μητέρα του νεαρού βρέθηκε και εκείνη στο πλατό και μίλησε για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε σε μια ξένη χώρα μαζί με τον γιο της: «Ήρθαμε πριν 9-10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Σαγιάν, μετά όμως το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου».
Από την πλευρά του, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στη δυσκολία του να αφήσει πίσω του την πατρίδα του και όσα γνώριζε μέχρι τότε, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή στην Ελλάδα, χωρίς να έχει φίλους και χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του δήλωσε: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».
Ο Σαγιάν, που έχει ύψος 1,92 μ., παρουσίασε στη συνέχεια τις δυνατότητές του μπροστά στους κριτές. Εκείνοι εντόπισαν στοιχεία που μπορούν να εξελιχθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις πόζες και στις εκφράσεις του. Η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ο Σαγιάν εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.
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