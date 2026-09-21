Ο Μητσοτάκης στα άδυτα της Nvidia στην Καλιφόρνια: Συζήτησε για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, επαφές με κορυφαίους ερευνητές στην Sequoia Capital

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο - Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια