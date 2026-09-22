Κατερίνα Καινούργιου για τον σύντροφό της: Θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω τις φοβίες μου

Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε, ότι

Όσο για το πρώτο καλοκαίρι με το παιδί της, αλλά και για το πώς ανταποκρίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στον ρόλο του πατέρα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές. Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου. Τώρα με έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις γιατί θα γυρνάω λίγο πιο αργά στο σπίτι. Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά. Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου».