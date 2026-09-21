Ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με φάουλ και πλησιάζει την κορυφή της ιστορικής λίστας, δείτε βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι

Ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με φάουλ και πλησιάζει την κορυφή της ιστορικής λίστας, δείτε βίντεο

Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα

Ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με φάουλ και πλησιάζει την κορυφή της ιστορικής λίστας, δείτε βίντεο
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο σπουδαίο ορόσημο για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 24ο λεπτό στην εντός έδρας ισοπαλία (2-2) της Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Ντιέγκο για το MLS.

Με αυτό το τέρμα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 75 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη δεύτερη θέση της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών.

Δείτε το τέρμα του Λιονέλ Μέσι:

Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 78 γκολ με φάουλ (1988-2009). Ο Μέσι απέχει πλέον μόλις τρία τέρματα από το απόλυτο ρεκόρ, αφήνοντας πιο πίσω του τεράστια ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (72 γκολ) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (63 γκολ).

Για το Σαν Ντιέγκο τα τέρματα πέτυχε ο Άντερς Ντράιερ (12', 82'), ενώ για την ομάδα του Μαϊάμι σκόραρε και ο Λούις Σουάρες (74').
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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