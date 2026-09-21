Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
Ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με φάουλ και πλησιάζει την κορυφή της ιστορικής λίστας, δείτε βίντεο
Ο Μέσι έφτασε τα 75 γκολ με φάουλ και πλησιάζει την κορυφή της ιστορικής λίστας, δείτε βίντεο
Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα
Νέο σπουδαίο ορόσημο για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 24ο λεπτό στην εντός έδρας ισοπαλία (2-2) της Ίντερ Μαϊάμι με το Σαν Ντιέγκο για το MLS.
Με αυτό το τέρμα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 75 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη δεύτερη θέση της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών.
Για το Σαν Ντιέγκο τα τέρματα πέτυχε ο Άντερς Ντράιερ (12', 82'), ενώ για την ομάδα του Μαϊάμι σκόραρε και ο Λούις Σουάρες (74').
Με αυτό το τέρμα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 75 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη δεύτερη θέση της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών.
Δείτε το τέρμα του Λιονέλ Μέσι:
Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 78 γκολ με φάουλ (1988-2009). Ο Μέσι απέχει πλέον μόλις τρία τέρματα από το απόλυτο ρεκόρ, αφήνοντας πιο πίσω του τεράστια ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (72 γκολ) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (63 γκολ).
Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. 👀 pic.twitter.com/jlYIpiIi4n— Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026
Για το Σαν Ντιέγκο τα τέρματα πέτυχε ο Άντερς Ντράιερ (12', 82'), ενώ για την ομάδα του Μαϊάμι σκόραρε και ο Λούις Σουάρες (74').
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα