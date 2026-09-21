Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Superbet League 2: Θρίαμβος της ΑΕΛ στον Πύργο, νίκες για ΠΑΟΚ Β', Πανθρακικό, δείτε βίντεο
Superbet League 2: Θρίαμβος της ΑΕΛ στον Πύργο, νίκες για ΠΑΟΚ Β', Πανθρακικό, δείτε βίντεο
Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 4-0 του ΠΑΣ Πύργου, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Πανθρακικός λύγισαν στο φινάλε Νέστο Χρυσούπολης και Νίκη Βόλου αντίστοιχα
Ο νεοφώτιστος Πανθρακικός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη Superbet League 2 και υποχρέωσε την φιλόδοξη Νίκη Βόλου σε τρίτη συνεχόμενη ήττα, ενώ η ΑΕΛ πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα του Πύργου τον οποίο φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β' που κέρδισε στο φινάλε τον Νέστο Χρυσούπολης.
ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ 0-4
«Περίπατος» για την ΑΕΛ στην Πάτρα. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έπαιξε υπέροχο ποδόσφαιρο και υπέταξε τον ΠΑΣ Πύργο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με 4-0, φτάνοντας τους 7 βαθμούς, έχοντας δυο νίκες και μια ισοπαλία σε 3 αγωνιστικές. Από την πλευρά του ο σύλλογος της Ηλείας έμεινε στον 1 πόντο. Πρωταγωνιστής για τους Βυσσινί ο δις σκόρερ Καμπετσής.
Οι Λαρισαίοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό έπειτα από υπέροχη συνεργασία. Ο Καμπετσής πέρασε την μπάλα στον Νοικοκυράκη, αυτός έπαιξε κάθετα για τον Μακρή, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Καμπετσής πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.
Η ΑΕΛ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 70', όταν οι παίκτες του Οφρυδόπουλου έφυγαν ωραία στη μετάβαση, ο Σίλβα με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τον Καμπετσή απέναντι από τον Σίλβα και ο επιθετικός των Λαρισαίων πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιαννίκογλου για το 0-2.
Στο 82ο λεπτό ο Νταμπίζας «κλείδωσε» το τρίπντο, όταν στην επαναφορά πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-3, ενώ στο 90+3' ο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Νοικοκυράκη και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-4.
ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Πρίφτη (79′ Ναλιτζής), Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ, Μούσια (57′ Σαρδέλης), Μαυριάς (73′ Μανσούρ), Γρίβας (57′ Κόκκορης), Δούμτσιος (79′ Κάρδαρης).
ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς (83′ Μαζουλουξής), Γαργάλας, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (65′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Αλμπάνης (83′ Λέλεκας), Καμπετσής (76′ Νταμπίζας), Μακρής (76′ Αντράντα).
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Νέστου Χρυσούποπολης με 2-1 και έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Καβάλας.
Οι Ασπρόμαυροι προηγήθηκαν στο 43ο λεπτό, όταν ο Μπέρδος σέντραρε, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και ο Απιατσιόνακ την έσπρωξε στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, προσωρινά, με τον Τριμμάτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ 0-4
«Περίπατος» για την ΑΕΛ στην Πάτρα. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έπαιξε υπέροχο ποδόσφαιρο και υπέταξε τον ΠΑΣ Πύργο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με 4-0, φτάνοντας τους 7 βαθμούς, έχοντας δυο νίκες και μια ισοπαλία σε 3 αγωνιστικές. Από την πλευρά του ο σύλλογος της Ηλείας έμεινε στον 1 πόντο. Πρωταγωνιστής για τους Βυσσινί ο δις σκόρερ Καμπετσής.
Οι Λαρισαίοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό έπειτα από υπέροχη συνεργασία. Ο Καμπετσής πέρασε την μπάλα στον Νοικοκυράκη, αυτός έπαιξε κάθετα για τον Μακρή, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Καμπετσής πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.
Η ΑΕΛ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 70', όταν οι παίκτες του Οφρυδόπουλου έφυγαν ωραία στη μετάβαση, ο Σίλβα με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τον Καμπετσή απέναντι από τον Σίλβα και ο επιθετικός των Λαρισαίων πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιαννίκογλου για το 0-2.
Στο 82ο λεπτό ο Νταμπίζας «κλείδωσε» το τρίπντο, όταν στην επαναφορά πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-3, ενώ στο 90+3' ο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Νοικοκυράκη και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-4.
ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Πρίφτη (79′ Ναλιτζής), Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάζ, Μούσια (57′ Σαρδέλης), Μαυριάς (73′ Μανσούρ), Γρίβας (57′ Κόκκορης), Δούμτσιος (79′ Κάρδαρης).
ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς (83′ Μαζουλουξής), Γαργάλας, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (65′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Αλμπάνης (83′ Λέλεκας), Καμπετσής (76′ Νταμπίζας), Μακρής (76′ Αντράντα).
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Νέστου Χρυσούποπολης με 2-1 και έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Καβάλας.
Οι Ασπρόμαυροι προηγήθηκαν στο 43ο λεπτό, όταν ο Μπέρδος σέντραρε, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και ο Απιατσιόνακ την έσπρωξε στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, προσωρινά, με τον Τριμμάτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
Η ομάδα του Πονζ ανέκτησε το προβάδισμα στο 80', όταν ο Τσοπούρογλου έβγαλε τη σέντρα και ο Κοσίδης με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος (72′ Στύλος), Γκαλεάνο (46′ Κανίς), Ικομπόνγκ (72′ Τσιφούτης), Σιφναίος (88′ Ελευθεριάδης)
Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (46′ Σαπουντζής), Τότσκα (65′ Τοπαλίδης), Στοΐλκοβιτς (65′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Μπαλτάς (82′ Γιακουμάκης), Τριμμάτης, Παντεκίδης, Σάμπλγιτς, Λυμπεράκης
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0
Την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος έκανε η Νίκη Βόλου. Οι Θεσσαλοί μετά τους αγώνες με Athens Kallithea και Ολυμπιακό Β' έχασαν και στην Κομοτηνή, καθώς ο Πανθρακικός επικράτησε με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς.
Η ομάδα της Θράκης ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε το γκολ που άξιζε στο 85ο λεπτό. Ο Σαραντίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξία και ο Νότας με πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς (71′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (90′ Γιανναράκης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης (80′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Πατρόνι (71′ Ζώνιος), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδης), Νότας
Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (60′ Ρινγκ), Κιβρακίδης (77′ Πολέτο), Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έππας (54′ Πανικίδης), Ομοενγκά (60′ Πλέγας), Τζίμας, Παμλίδης, Λουκίνας (59′ Μάντζης)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας-Πανιώνιος 0-0
Ζάκυνθος-Ελλάς Σύρου 1-4 (70' Κάσσος - 56' Διαμαντής, 68' Οτσοβέτσι, 84', 90'+3' Νίνο)
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea-Πανσερραϊκός 2-1 (21', 58' Μανιάς - 38' πεν. Πασάς)
Ολυμπιακός Β-Μαρκό 2-4 (60' Ζουγλής, 64' Λεγκίσι - 32' Ελ Αραμπί, 48', 57' Σεμπά, 90+3' Νεκούλ)
Αστέρας AKTOR B-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 (45+1' Κολιμάτσης)
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
ΠΑΣ Πύργος-ΑΕΛ Novibet 0-4 (41', 70' Καμπετσής, 82' Νταμπίζας, 90+3' Νταμιάν Σίλβα)
Πανθρακικός-Νίκη Βόλου 1-0 (85' Νότας)
ΠΑΟΚ Β-Νέστος Χρυσούπολης 2-1 (43' Απετένοκ, 82' Κοσίδης - 70' Τριμμάτης)
Βαθμολογία
Μαρκό 9
Ελλάς Σύρου 7
ΑΕΛ 7
Πανθρακικός 7
Πανιώνιος 7
Athens Kallithea 6
ΠΑΟΚ Β' 4
Ολυμπιακός Β' 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
Πανσερραϊκός 3
Αστέρας Β' AKTOR 3
Ανάγεννηση Καρδίτσας 2
Απόλλων Καλαμαριάς 1
Ζάκυνθος 1
ΠΑΣ Πύργος 1
Νίκη Βόλου 0
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Athens Kallithea – Αστέρας B' AKTOR
ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β'
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β'
Πανιώνιος – Ζάκυνθος
Μαρκό – Πανθρακικός
Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
Απόλλων Καλαμαριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας
Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος (72′ Στύλος), Γκαλεάνο (46′ Κανίς), Ικομπόνγκ (72′ Τσιφούτης), Σιφναίος (88′ Ελευθεριάδης)
Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (46′ Σαπουντζής), Τότσκα (65′ Τοπαλίδης), Στοΐλκοβιτς (65′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Μπαλτάς (82′ Γιακουμάκης), Τριμμάτης, Παντεκίδης, Σάμπλγιτς, Λυμπεράκης
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0
Την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος έκανε η Νίκη Βόλου. Οι Θεσσαλοί μετά τους αγώνες με Athens Kallithea και Ολυμπιακό Β' έχασαν και στην Κομοτηνή, καθώς ο Πανθρακικός επικράτησε με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς.
Η ομάδα της Θράκης ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε το γκολ που άξιζε στο 85ο λεπτό. Ο Σαραντίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξία και ο Νότας με πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς (71′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (90′ Γιανναράκης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης (80′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Πατρόνι (71′ Ζώνιος), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδης), Νότας
Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (60′ Ρινγκ), Κιβρακίδης (77′ Πολέτο), Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έππας (54′ Πανικίδης), Ομοενγκά (60′ Πλέγας), Τζίμας, Παμλίδης, Λουκίνας (59′ Μάντζης)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας-Πανιώνιος 0-0
Ζάκυνθος-Ελλάς Σύρου 1-4 (70' Κάσσος - 56' Διαμαντής, 68' Οτσοβέτσι, 84', 90'+3' Νίνο)
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea-Πανσερραϊκός 2-1 (21', 58' Μανιάς - 38' πεν. Πασάς)
Ολυμπιακός Β-Μαρκό 2-4 (60' Ζουγλής, 64' Λεγκίσι - 32' Ελ Αραμπί, 48', 57' Σεμπά, 90+3' Νεκούλ)
Αστέρας AKTOR B-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 (45+1' Κολιμάτσης)
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
ΠΑΣ Πύργος-ΑΕΛ Novibet 0-4 (41', 70' Καμπετσής, 82' Νταμπίζας, 90+3' Νταμιάν Σίλβα)
Πανθρακικός-Νίκη Βόλου 1-0 (85' Νότας)
ΠΑΟΚ Β-Νέστος Χρυσούπολης 2-1 (43' Απετένοκ, 82' Κοσίδης - 70' Τριμμάτης)
Βαθμολογία
Μαρκό 9
Ελλάς Σύρου 7
ΑΕΛ 7
Πανθρακικός 7
Πανιώνιος 7
Athens Kallithea 6
ΠΑΟΚ Β' 4
Ολυμπιακός Β' 4
Νέστος Χρυσούπολης 4
Πανσερραϊκός 3
Αστέρας Β' AKTOR 3
Ανάγεννηση Καρδίτσας 2
Απόλλων Καλαμαριάς 1
Ζάκυνθος 1
ΠΑΣ Πύργος 1
Νίκη Βόλου 0
Επόμενη αγωνιστική (4η)
Athens Kallithea – Αστέρας B' AKTOR
ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β'
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β'
Πανιώνιος – Ζάκυνθος
Μαρκό – Πανθρακικός
Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
Απόλλων Καλαμαριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας
Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα