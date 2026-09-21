Παρελθόν ο Μαλεζάς για τη Νίκη Βόλου, υποψήφιος ο Βοσνιάδης
SPORTS
Στέλιος Μαλεζάς Νίκη Βόλου Αλέκος Βοσνιάδης

Παρελθόν ο Μαλεζάς για τη Νίκη Βόλου, υποψήφιος ο Βοσνιάδης

Ο Στέλιος Μαλεζάς αποτελεί παρελθόν για τη Νίκη Βόλου με τον Αλέκο Βοσνιάδη να είναι υποψήφιος να τον αντικαταστήσει

Παρελθόν ο Μαλεζάς για τη Νίκη Βόλου, υποψήφιος ο Βοσνιάδης
Με τρεις ήττες έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Νίκη Βόλου με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία. Ο Στέλιος Μαλεζάς αποτελεί παρελθόν για την τεχνική ηγεσία της ομάδας που δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη Βόλου αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά.
Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο».

Η διοίκηση της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για να βρει τον αντικαταστάτη του. Στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους προπονητές είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από τον Πανσερραϊκό.

Φαίνεται ότι δημιουργείται ένα ντόμινο εξελίξεων στη Superbet League 2 με τον Βοσνιάδη να είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Στέλιο Μαλεζά.

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