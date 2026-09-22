Διπλό χτύπημα σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ – Δύο τραυματίες σε πλοίο ελληνικής διαχείρισης
Διπλό χτύπημα σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ – Δύο τραυματίες σε πλοίο ελληνικής διαχείρισης
Το LR Stephanie επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε το υγραεριοφόρο Al Maryah της ADNOC
Νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα περίπου 24 ωρών. Από το ένα περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματος, ενώ το πλοίο που επλήγη φέρεται να βρίσκεται υπό τη διαχείριση εταιρείας με έδρα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Seatrade Maritime News, το UK Maritime Trade Operations – UKMTO ενημέρωσε ότι δεξαμενόπλοιο που πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χτυπήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από άγνωστο βλήμα.
Από το πλήγμα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ναυτικοί. Παρά την επίθεση, το πλοίο διατήρησε την πρόωσή του και συνέχισε αυτοδύναμα προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική επίπτωση.
Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech ταυτοποίησε το πλοίο ως La Stephanie. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Pole Star Global, το πλησιέστερο πλοίο που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα στοιχεία είναι το υπό σημαία Νήσου Μαν LR Stephanie, χωρητικότητας 72.825 dwt, το οποίο διαχειρίζεται η Universal Tankers στην Ελλάδα.
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Seatrade Maritime News, το UK Maritime Trade Operations – UKMTO ενημέρωσε ότι δεξαμενόπλοιο που πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χτυπήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από άγνωστο βλήμα.
Από το πλήγμα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ναυτικοί. Παρά την επίθεση, το πλοίο διατήρησε την πρόωσή του και συνέχισε αυτοδύναμα προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική επίπτωση.
Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech ταυτοποίησε το πλοίο ως La Stephanie. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Pole Star Global, το πλησιέστερο πλοίο που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα στοιχεία είναι το υπό σημαία Νήσου Μαν LR Stephanie, χωρητικότητας 72.825 dwt, το οποίο διαχειρίζεται η Universal Tankers στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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