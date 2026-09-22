Διπλό χτύπημα σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ – Δύο τραυματίες σε πλοίο ελληνικής διαχείρισης

Το LR Stephanie επλήγη από άγνωστο βλήμα κατά την είσοδό του στα Στενά του Ορμούζ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε το υγραεριοφόρο Al Maryah της ADNOC