Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αλήθεια των αριθμών, ουραγός στην Premier League σε ένταση και σπριντ
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Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ Premier League Γκάρι Νέβιλ Μάικλ Κάρικ Sky Sports

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αλήθεια των αριθμών, ουραγός στην Premier League σε ένταση και σπριντ

Σύμφωνα με  τα στατιστικά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην τελευταία θέση της Premier League, όσον αφορά την ένταση και τα τρεξίματα

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αλήθεια των αριθμών, ουραγός στην Premier League σε ένταση και σπριντ
Σε βαθιά αγωνιστική κρίση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία να εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ομάδα του Μάικλ Κάρικ. Η πρόσφατη ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Φούλαμ δεν κόστισε μόνο πολύτιμους βαθμούς, αλλά έφερε στην επιφάνεια απογοητευτικά δεδομένα που αφορούν τη φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της GeniusIQ που παρουσίασε το Sky Sports, οι «κόκκινοι διάβολοι» καταλαμβάνουν την 20ή και τελευταία θέση στην Premier League σε όλους τους βασικούς δείκτες έντασης. Συγκεκριμένα, η Γιουνάιτεντ παρουσιάζει τη χειρότερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα, όσον αφορά τη συνολική απόσταση που διανύεται σε υψηλή ένταση, τον χρόνο που οι παίκτες παραμένουν σε high-intensity ρυθμό, τον συνολικό αριθμό των σπριντ αλλά και τη διάρκεια αυτών.

Η παθητική εικόνα της ομάδας προκάλεσε την έκρηξη του άλλοτε αρχηγού της, Γκάρι Νέβιλ. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, ο παλαίμαχος αμυντικός έκανε λόγο για μια αξιοθρήνητη εμφάνιση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, στα 40 και πλέον χρόνια που παρακολουθεί τον σύλλογο, δεν έχει ξαναδεί ποτέ τόσο προκλητική έλλειψη προσπάθειας από παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην αναμέτρηση με τη Φούλαμ, η διαφορά ενέργειας ήταν χαοτική, με τους γηπεδούχους να καλύπτουν 6,6 περισσότερα χιλιόμετρα από τους παίκτες του Κάρικ. Ακόμα και ο σκόρερ της Γιουνάιτεντ, Ματέους Κούνια, παραδέχθηκε δημόσια πως η ομάδα στερείται ενέργειας στο ξεκίνημα των ημιχρόνων και αντιδρά αφότου βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πηγαίνει στη διακοπή των εθνικών ομάδων καθηλωμένη στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Κάρικ και το επιτελείο του να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, καθώς η έλλειψη φυσικής κατάστασης και κινήτρων απειλεί να θέσει την ομάδα εκτός στόχων από πολύ νωρίς.

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