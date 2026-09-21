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Ένας 17χρονος Μαροκινός δραπέτευσε από τη Θέουτα κρυμμένος στο λεωφορείο της Βαγιαδολίδ
Ένας 17χρονος Μαροκινός δραπέτευσε από τη Θέουτα κρυμμένος στο λεωφορείο της Βαγιαδολίδ
Στον πίσω άξονα του οχήματος της Ρεάλ Βαγιαδολίδ κρύφτηκε ένας 17χρονος Μαροκινός που πέρασε από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία
Η κατάσταση στη Θέουτα είναι δύσκολη μετά την εισβολή των Μαροκινών που θέλουν να περάσουν και στην ηπειρωτική Ισπανία με κάθε τρόπο. Είναι απίστευτο περιστατικό, όμως έλαβε χώρα την Κυριακή (20/9).
Συγκεκριμένα η Ρεάλ Βαγιαδολίδ έπαιζε στη Θέουτα με την τοπική ομάδα και ένας 17χρονος Μαροκινός βρήκε απίθανο τρόπο για να μπορέσει να ξεφύγει από τους ελέγχους της αστυνομίας και να περάσει στην ηπειρωτική χώρα.
Κρύφτηκε στον πίσω άξονα του οχήματος με αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτός από τις Αρχές στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν την επιβίβαση στο πλοίο για για να περάσει το πούλμαν το στενό του Γιβραλτάρ.
Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Βαγιαδολίδ, αφού είχε κάποιες μώλωπες και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι Αρχές. Ο αντιπρόεδρος του κλαμπ, Χόρχε Σαντιάγο σε δηλώσεις του τόνισε: «Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για να μπει στη χώρα… Κανείς δεν μας προετοιμάζει για τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι ένας από τους τρόπους εισόδου σε ηπειρωτικό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα η Ρεάλ Βαγιαδολίδ έπαιζε στη Θέουτα με την τοπική ομάδα και ένας 17χρονος Μαροκινός βρήκε απίθανο τρόπο για να μπορέσει να ξεφύγει από τους ελέγχους της αστυνομίας και να περάσει στην ηπειρωτική χώρα.
Κρύφτηκε στον πίσω άξονα του οχήματος με αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτός από τις Αρχές στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν την επιβίβαση στο πλοίο για για να περάσει το πούλμαν το στενό του Γιβραλτάρ.
Το λεωφορείο της Βαγιαδολίδ διήνυσε περισσότερα από 100 χιλιόμετρα στην Ισπανία με τον 17χρονο Μαροκινό να εντοπίζεται στο Χερέθ ντε λα Φροντέρα. Μετά από φωνές που έβαλε ο ίδιος και άκουσαν οι παίκτες σταμάτησε το λεωφορείο και βρέθηκε ο Μαροκινός κρυμμένος στον πίσω άξονα.
Un menor de 17 años consigue llegar a la península desde Ceuta bajo el autobús del Real Valladolid: más de 600 personas han sido detenidas tratando de cruzar el estrecho, según datos de Interior > https://t.co/7I6CYHd6ZP pic.twitter.com/P1Lc6dcxLg— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) September 21, 2026
Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Βαγιαδολίδ, αφού είχε κάποιες μώλωπες και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι Αρχές. Ο αντιπρόεδρος του κλαμπ, Χόρχε Σαντιάγο σε δηλώσεις του τόνισε: «Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για να μπει στη χώρα… Κανείς δεν μας προετοιμάζει για τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι ένας από τους τρόπους εισόδου σε ηπειρωτικό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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