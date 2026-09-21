Ένας 17χρονος Μαροκινός δραπέτευσε από τη Θέουτα κρυμμένος στο λεωφορείο της Βαγιαδολίδ
SPORTS
Ρεάλ Βαγιαδολίδ

Ένας 17χρονος Μαροκινός δραπέτευσε από τη Θέουτα κρυμμένος στο λεωφορείο της Βαγιαδολίδ

Στον πίσω άξονα του οχήματος της Ρεάλ Βαγιαδολίδ κρύφτηκε ένας 17χρονος Μαροκινός που πέρασε από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία

Ένας 17χρονος Μαροκινός δραπέτευσε από τη Θέουτα κρυμμένος στο λεωφορείο της Βαγιαδολίδ
Η κατάσταση στη Θέουτα είναι δύσκολη μετά την εισβολή των Μαροκινών που θέλουν να περάσουν και στην ηπειρωτική Ισπανία με κάθε τρόπο. Είναι απίστευτο περιστατικό, όμως έλαβε χώρα την Κυριακή (20/9).

Συγκεκριμένα η Ρεάλ Βαγιαδολίδ έπαιζε στη Θέουτα με την τοπική ομάδα και ένας 17χρονος Μαροκινός βρήκε απίθανο τρόπο για να μπορέσει να ξεφύγει από τους ελέγχους της αστυνομίας και να περάσει στην ηπειρωτική χώρα.

Κρύφτηκε στον πίσω άξονα του οχήματος με αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτός από τις Αρχές στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν την επιβίβαση στο πλοίο για για να περάσει το πούλμαν το στενό του Γιβραλτάρ.


Το λεωφορείο της Βαγιαδολίδ διήνυσε περισσότερα από 100 χιλιόμετρα στην Ισπανία με τον 17χρονο Μαροκινό να εντοπίζεται στο Χερέθ ντε λα Φροντέρα. Μετά από φωνές που έβαλε ο ίδιος και άκουσαν οι παίκτες σταμάτησε το λεωφορείο και βρέθηκε ο Μαροκινός κρυμμένος στον πίσω άξονα.

Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Βαγιαδολίδ, αφού είχε κάποιες μώλωπες και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι Αρχές. Ο αντιπρόεδρος του κλαμπ, Χόρχε Σαντιάγο σε δηλώσεις του τόνισε: «Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιος θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για να μπει στη χώρα… Κανείς δεν μας προετοιμάζει για τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά δυστυχώς ξέρουμε ότι είναι ένας από τους τρόπους εισόδου σε ηπειρωτικό έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης