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Ο Αθανασίου έκανε τα πάντα σε 32 λεπτά στο ματς του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης, δείτε βίντεο
Ο Αθανασίου έκανε τα πάντα σε 32 λεπτά στο ματς του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης, δείτε βίντεο
Όλα όσα έκανε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης και ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρηση
Για τον Νίκο Αθανασίου γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα αρκετό καιρό. Ο ίδιος είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του και κάνει μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του ΟΦΗ. Το γεγονός ότι δεν του έχει δοθεί ευκαιρία στον Ολυμπιακό έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει τρομερή εμφάνιση και πρόλαβε να κάνει τη διαφορά παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε βασικός.
Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και όσο έπαιξε έδειξε πόσο σημαντικός είναι για τον ΟΦΗ. Είχε 41 επαφές με τη μπάλα και μία πετυχημένη ντρίμπλα. Κέρδισε δύο φάουλ, ενώ κουβάλησε τη μπάλα για 143 μέτρα.
Εντυπωσιακό ήταν και το ποσοστό του στις πάσες με τον Αθανασίου να έχει 83% επιτυχία με 19 στις 23. Στο αντίπαλο μισό είχε 12 στις 16. Στο μεταξύ ο 25χρονος μπακ κατάφερε να κερδίσει και τις πέντε μονομαχίες εδάφους που έδωσε, ενώ κατέγραψε και δύο πετυχημένα τάκλιν.
Δεν είναι τυχαίο ότι αν και έπαιξε μόλις 32 λεπτά συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο ματς και ήταν φυσικά ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, αφού έβαλε και το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα της Κρήτης.
Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και όσο έπαιξε έδειξε πόσο σημαντικός είναι για τον ΟΦΗ. Είχε 41 επαφές με τη μπάλα και μία πετυχημένη ντρίμπλα. Κέρδισε δύο φάουλ, ενώ κουβάλησε τη μπάλα για 143 μέτρα.
Εντυπωσιακό ήταν και το ποσοστό του στις πάσες με τον Αθανασίου να έχει 83% επιτυχία με 19 στις 23. Στο αντίπαλο μισό είχε 12 στις 16. Στο μεταξύ ο 25χρονος μπακ κατάφερε να κερδίσει και τις πέντε μονομαχίες εδάφους που έδωσε, ενώ κατέγραψε και δύο πετυχημένα τάκλιν.
Δεν είναι τυχαίο ότι αν και έπαιξε μόλις 32 λεπτά συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο ματς και ήταν φυσικά ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, αφού έβαλε και το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα της Κρήτης.
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