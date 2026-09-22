Απολογείται ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, ισχυρίζεται ότι του χρωστούσε 5.000 ευρώ
Απολογείται ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, ισχυρίζεται ότι του χρωστούσε 5.000 ευρώ
Ο κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του και του πατέρα της υποστηρίζει ότι υπήρχε οικονομική διαφορά και ότι ο ίδιος δέχθηκε πρώτος επίθεση
Σε οικονομική διαφορά ύψους 5.000 ευρώ αποδίδει ο 26χρονος όσα προηγήθηκαν της επίθεσης με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον Πύργο. Ο νεαρός, ο οποίος οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στην ανακρίτρια Ηλείας, ισχυρίζεται παράλληλα ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είχε δανείσει 5.000 ευρώ στην πρώην σύντροφό του, χρήματα τα οποία, όπως αναφέρει, δεν του επιστράφηκαν. Ο ίδιος επικαλείται αυτή την οικονομική εκκρεμότητα για τη διαφορά που είχε προκύψει μεταξύ τους.
Παράλληλα, ο 26χρονος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να ξυλοκόπησε με ρόπαλο και να τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (12/9/2026), όταν ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του μετέβησαν έξω από την οικία της 36χρονης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Και οι δύο κρατούσαν ρόπαλα και αρχικά ξεκίνησαν να χτυπούν το αυτοκίνητο της γυναίκας προκαλώντας υλικές ζημιές. Μόλις η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Μετά την πράξη τους, οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ πατέρας και κόρη μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το συμβάν.
Σε βάρος του 26χρονου από περιοχή του Κάμπου, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026) ο νεαρός άντρας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.
Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση στο χωριό που διαμένει ο 26χρονος, τον εντόπισαν σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είχε δανείσει 5.000 ευρώ στην πρώην σύντροφό του, χρήματα τα οποία, όπως αναφέρει, δεν του επιστράφηκαν. Ο ίδιος επικαλείται αυτή την οικονομική εκκρεμότητα για τη διαφορά που είχε προκύψει μεταξύ τους.
Παράλληλα, ο 26χρονος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να ξυλοκόπησε με ρόπαλο και να τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (12/9/2026), όταν ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του μετέβησαν έξω από την οικία της 36χρονης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Και οι δύο κρατούσαν ρόπαλα και αρχικά ξεκίνησαν να χτυπούν το αυτοκίνητο της γυναίκας προκαλώντας υλικές ζημιές. Μόλις η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Μετά την πράξη τους, οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ πατέρας και κόρη μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το συμβάν.
Σε βάρος του 26χρονου από περιοχή του Κάμπου, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026) ο νεαρός άντρας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.
Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση στο χωριό που διαμένει ο 26χρονος, τον εντόπισαν σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα