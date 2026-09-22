Απολογείται ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της, ισχυρίζεται ότι του χρωστούσε 5.000 ευρώ

Ο κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του και του πατέρα της υποστηρίζει ότι υπήρχε οικονομική διαφορά και ότι ο ίδιος δέχθηκε πρώτος επίθεση