Ο Μαμντάνι επιτέθηκε ξανά στον Νετανιάχου μετά τη συνάντησή του με Τραμπ: «Πρέπει να συλληφθεί όταν έρθει στη Νέα Υόρκη»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε «εγκληματία πολέμου» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό - Τι είχε συζητήσει νωρίτερα, σε θερμό κλίμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Gracie Mansion

Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συλληφθεί κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και τον κατηγόρησε για τον πόλεμο στη Γάζα.



«Όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον έχω περιγράψει όπως πιστεύω ότι είναι - εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρική κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion.



Η έκκληση για εφαρμογή του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Ο Μαμντάνι, ο οποίος για μήνες είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε στη σύλληψη του Νετανιάχου αν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, έχει πλέον αναγνωρίσει ότι δεν διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά της παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη.



Αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο Μαμντάνι είπε: «Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σεβαστό, γιατί αυτό που θέλουμε να δούμε - και για αυτό μιλήσαμε σήμερα - είναι πίστη στην πολιτική μας και πίστη στη λογοδοσία».







Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη.



Η θερμή συνάντηση Μαμντάνι - Τραμπ παρά τις πολιτικές διαφορές Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζοχράν Μαμντάνι αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί το προηγούμενο διάστημα σε αντίθετες πολιτικές πλευρές.



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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική και ένα μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Νέα Υόρκη.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στον νέο δήμαρχο της πόλης. «Ελπίζω ότι θα γίνετε ένας σπουδαίος δήμαρχος. Θα μπορέσω να πω ότι θα γίνετε ένας σπουδαίος δήμαρχος και έχετε κάνει ένα καλό ξεκίνημα», είπε ο Τραμπ στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Παρά τη θερμή συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι επέμεινε στις σκληρές δηλώσεις του κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συλληφθεί κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.Σε συνέντευξή του στο, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και τον κατηγόρησε για τον πόλεμο στη Γάζα.«Όσον αφορά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον έχω περιγράψει όπως πιστεύω ότι είναι - εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τονστην προεδρική κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion.Ο Μαμντάνι, ο οποίος για μήνες είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε στη σύλληψη του Νετανιάχου αν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, έχει πλέον αναγνωρίσει ότι δεν διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά της παρουσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη.Αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο Μαμντάνι είπε: «Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σεβαστό, γιατί αυτό που θέλουμε να δούμε - και για αυτό μιλήσαμε σήμερα - είναι πίστη στην πολιτική μας και πίστη στη λογοδοσία».Και πρόσθεσε: «Αν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θεωρεί ότι κάποιος αξίζει να συλληφθεί λόγω παραβίασης αυτών των νόμων, τότε ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε ότι κάποιος πρέπει να βρίσκεται πάνω από αυτούς; Πιστεύω ξεκάθαρα ότι όλοι πρέπει να λογοδοτούν».Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη.Η συνάντηση τουμε τοναποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί το προηγούμενο διάστημα σε αντίθετες πολιτικές πλευρές.Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική και ένα μεγάλο στεγαστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Νέα Υόρκη.Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στον νέο δήμαρχο της πόλης. «Ελπίζω ότι θα γίνετε ένας σπουδαίος δήμαρχος. Θα μπορέσω να πω ότι θα γίνετε ένας σπουδαίος δήμαρχος και έχετε κάνει ένα καλό ξεκίνημα», είπε ο Τραμπ στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δήλωσε: «Εκτιμούμε τη δέσμευση του προέδρου για την πόλη. Και οι δύο έχουμε μιλήσει για πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις, αλλά θα συνεχίσω να έχω συζητήσεις με τον πρόεδρο και, ειλικρινά, με οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει ανακούφιση στους κατοίκους αυτής της πόλης».