Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ανατροπή με Μέσι: Αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής αλλά επιστρέφει για το αντίο μπροστά στους συμπατριώτες του
Ανατροπή με Μέσι: Αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής αλλά επιστρέφει για το αντίο μπροστά στους συμπατριώτες του
Παρότι ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική ομάδα, ο Λιονέλ Σκαλόνι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα τρία φιλικά της ομάδας
UPD:
Ο Λιονέλ Μέσι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής, με σκοπό να αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αλμπισελέστε.
Οι φήμες ακούγονταν από το απόγευμα αλλά ο Σκαλόνι ανακοινώνοντας της επιλογές του, το έκανε γεγονός. Ο Λιονέλ Μέσι θα παίξει για μια τελευταία φορά με το εθνόσημο στο στήθος, για ένα last dance.
Αναλυτικότερα, ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου θα παίξει στα φιλικά της Αργεντινής, τα οποία είναι κόντρα σε Βολιβία (30/09), Μπουρκίνα Φάσο (03/10) και Μπενίν (06/10).
«Ήταν κάτι που το συζητούσε ο Λίο με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας της Αργεντινής μυστικά και άπαντες ήθελαν να σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του, τις σκέψεις του, αλλά έπρεπε ν’ αποχαιρετήσει τους οπαδούς με την μπάλα στα πόδια…» ανέφεραν τα media της χώρας.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο Λιονέλ Μέσι είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την εθνική Αργεντινής.
Έτσι,ο μάγος από το Ροζάριο θα φορέσει για τελευταία φορά με τη φανέλα της χώρας του, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 207 αγώνες, καταγράφοντας 125 γκολ και 68 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Copa America, μία το Μουντιάλ και μία το Finalissima.
Οι φήμες ακούγονταν από το απόγευμα αλλά ο Σκαλόνι ανακοινώνοντας της επιλογές του, το έκανε γεγονός. Ο Λιονέλ Μέσι θα παίξει για μια τελευταία φορά με το εθνόσημο στο στήθος, για ένα last dance.
Αναλυτικότερα, ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου θα παίξει στα φιλικά της Αργεντινής, τα οποία είναι κόντρα σε Βολιβία (30/09), Μπουρκίνα Φάσο (03/10) και Μπενίν (06/10).
«Ήταν κάτι που το συζητούσε ο Λίο με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας της Αργεντινής μυστικά και άπαντες ήθελαν να σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του, τις σκέψεις του, αλλά έπρεπε ν’ αποχαιρετήσει τους οπαδούς με την μπάλα στα πόδια…» ανέφεραν τα media της χώρας.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο Λιονέλ Μέσι είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την εθνική Αργεντινής.
Έτσι,ο μάγος από το Ροζάριο θα φορέσει για τελευταία φορά με τη φανέλα της χώρας του, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 207 αγώνες, καταγράφοντας 125 γκολ και 68 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Copa America, μία το Μουντιάλ και μία το Finalissima.
💣 BREAKING: ARGENTINA NATIONAL TEAM SQUAD LIST!— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 15, 2026
LIONEL MESSI IS IN THE LIST. pic.twitter.com/HwywGFcyP5
🇦🇷🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi will be included in Argentina's squad list for the upcoming games so he can have his farewell game!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 15, 2026
— @FedeBueno73 pic.twitter.com/uWCn9iehsh
UPD:
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