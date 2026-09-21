Ποιος ήταν ο θρύλος του '70 Μίλτον Βιέρα: Η «βίδα» από την Ουρουγουάη, ο πρώτος ξένος παίκτης στην Ελλάδα που είχε αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο