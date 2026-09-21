Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήμασταν μαζί στον στρατό, δεν έμοιαζε με κανέναν
Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήμασταν μαζί στον στρατό, δεν έμοιαζε με κανέναν
Ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους, είπε ο κωμικός, αναφερόμενος στη γνωριμία του με τον τραγουδιστή
Τη γνωριμία και τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη από την περίοδο που υπηρετούσαν μαζί στον στρατό, θυμήθηκε ο Μάρκος Σεφερλής, αναφερόμενος στον τραγουδιστή.
Ο κωμικός εξήγησε ότι και οι δύο είχαν ήδη αρχίσει να γνωρίζουν επιτυχία και ότι πέρασαν πολύ όμορφα στην Κόρινθο. Όσα έζησαν τα θυμόντουσαν ακόμη και χρόνια αργότερα. Ο κωμικός περιέγραψε επίσης τον τραγουδιστή ως έναν πολύ καλό, ευγενικό και ξεχωριστό άνθρωπο που «δεν έμοιαζε με κανέναν».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας αρχικά: «Ήμασταν μαζί στον στρατό με τον Γιώργο, στη φάση που είχαμε κάνει επιτυχία. Εγώ είχα κάνει το Ταξί και ο Γιώργος είχε κάνει τα πρώτα τραγούδια. Βρεθήκαμε στην Κόρινθο, το διασκεδάσαμε καλά, περάσαμε πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Τα αστεία που κάναμε τα θυμόμασταν ακόμα και μετά που πήγαινε και τον έβλεπα στην πίστα και τραγουδούσε και μου τα έλεγε απ’ την πίστα».
Όπως είπε, επρόκειτο για έναν καλό, ευγενικό και ξεχωριστό άνθρωπο. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ευγενικό παιδί. Ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Δεν έμοιαζε με κανέναν. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Και μετά που έμαθα και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, ήταν τόσο άδικο», πρόσθεσε ο κωμικός.
Δείτε το βίντεο
Ο κωμικός εξήγησε ότι και οι δύο είχαν ήδη αρχίσει να γνωρίζουν επιτυχία και ότι πέρασαν πολύ όμορφα στην Κόρινθο. Όσα έζησαν τα θυμόντουσαν ακόμη και χρόνια αργότερα. Ο κωμικός περιέγραψε επίσης τον τραγουδιστή ως έναν πολύ καλό, ευγενικό και ξεχωριστό άνθρωπο που «δεν έμοιαζε με κανέναν».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας αρχικά: «Ήμασταν μαζί στον στρατό με τον Γιώργο, στη φάση που είχαμε κάνει επιτυχία. Εγώ είχα κάνει το Ταξί και ο Γιώργος είχε κάνει τα πρώτα τραγούδια. Βρεθήκαμε στην Κόρινθο, το διασκεδάσαμε καλά, περάσαμε πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Τα αστεία που κάναμε τα θυμόμασταν ακόμα και μετά που πήγαινε και τον έβλεπα στην πίστα και τραγουδούσε και μου τα έλεγε απ’ την πίστα».
Όπως είπε, επρόκειτο για έναν καλό, ευγενικό και ξεχωριστό άνθρωπο. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. «Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ευγενικό παιδί. Ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Δεν έμοιαζε με κανέναν. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Και μετά που έμαθα και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, ήταν τόσο άδικο», πρόσθεσε ο κωμικός.
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