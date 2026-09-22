«Κανείς δεν με εξετάζει»: Το τελευταίο μήνυμα της Μαρίσσας Λεμού πριν πάρει εξιτήριο και πεθάνει στο σπίτι της
«Κανείς δεν με εξετάζει»: Το τελευταίο μήνυμα της Μαρίσσας Λεμού πριν πάρει εξιτήριο και πεθάνει στο σπίτι της
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της 30χρονης, η οικογένειά της εξακολουθεί να μην γνωρίζει από τι πέθανε και να περιμένει απαντήσεις από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας - Οι εξετάσεις που ακόμη αναμένονται και η οργή της μητέρας της: «Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι»
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Αν επιχειρήσει κάποιος να εντρυφήσει στα του οίκου μιας ισχυρής ελληνικής εφοπλιστικής δυναστείας, πολύ δύσκολα θα αποκτήσει οποιαδήποτε πρόσβαση - ειδικά αν το θέμα δεν αφορά τα ναυτιλιακά αλλά μια οικογενειακή τραγωδία.
Γι’ αυτό αρκετοί ίσως απόρησαν πέρυσι όταν μετά την αδόκητη απώλεια της Μαρίσσας Λεμού, πιθανότατα εξαιτίας ιατρικής αμέλειας, η μητέρα της Μπέσσυ βρήκε τη δύναμη και μίλησε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Η μοναχοκόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λεμού «έσβησε» στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025 στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, αφού το νοσοκομείο στο οποίο μετέβη της έδωσε εξιτήριο παρά το γεγονός ότι η κλινική της κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Εναν χρόνο μετά, ο πατέρας της, η μητέρα της και τα αδέρφια της εξακολουθούν να είναι στο σκοτάδι και να αναζητούν απαντήσεις για μια απώλεια που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Η νεαρή κοπέλα, που δεν είχε κλείσει καλά-καλά τα 30 της χρόνια, δεν πρόλαβε να ζήσει και να εκπληρώσει τα όνειρά της, κυρίως αυτό της υποκριτικής, με την οποία είχε παθιαστεί από μικρή. Οπως έλεγε σε φίλους της, το θέατρο ήταν ο δικός της «Ρωμαίος» και το σανίδι της σκηνής τής ασκούσε πολύ μεγαλύτερη γοητεία από το ξύλο τικ της οικογενειακής θαλαμηγού. Ηταν, όπως λένε όσοι τη γνώρισαν, ένα κορίτσι αλλιώτικο από τ’ άλλα, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η οικογένειά της κάποιοι φταίνε γι’ αυτό και πρέπει να πληρώσουν.
Οι γονείς και τα αδέρφια της είχαν ταξιδέψει εκτός Αγγλίας και όταν ο πυρετός της έφτασε 39,1 κάλεσε ασθενοφόρο, όμως τελικά επέλεξε να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί τη νύχτα. Το πρωί ένιωθε χειρότερα και έτσι πήρε την απόφαση να μεταβεί στο νοσοκομείο «Leaders in Oncology Care» το οποίο γνώριζε, αφού το 2023 είχε νοσηλευτεί εκεί με καρκίνο του μαστού και είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, ενώ αργότερα νόσησε και με HLH (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση).
Οι γιατροί του νοσοκομείου έπεσαν πάνω της, της πήραν αίμα αρχικά και στη συνέχεια χορήγησαν αντιβίωση μέσω ορού, ενώ της έδωσαν αντισταμινική αγωγή, όμως ανησύχησαν αφού έκριναν τη γενική της κατάσταση σοβαρή. Γι’ αυτό ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο προκειμένου η νεαρή κληρονόμος να μεταφερθεί στο «University College London Hospital», το νοσοκομείο όπου, σύμφωνα με την οικογένεια, όλα σχεδόν έγιναν λάθος.
Σε μήνυμα που έστειλε σε φίλο της του γράφει: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται». Οταν τελικά την εξετάζουν, οι γιατροί που το πράττουν είναι ειδικευόμενοι και όχι κάποιος παθολόγος ή λοιμωξιολόγος με σαφώς μεγαλύτερη πείρα.
Της λένε ότι η περίπτωσή της δεν χρήζει εισαγωγής παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης, στις 6.30 το απόγευμα της δίνουν εξιτήριο και επιστρέφει στο σπίτι της γύρω στις 8 το βράδυ. Παίρνει την αντιβίωση που της έχουν συνταγογραφήσει και ταλαιπωρημένη πηγαίνει να κοιμηθεί χωρίς η κατάστασή της να παρουσιάζει βελτίωση, ενώ δυσκολεύεται ακόμα και να φάει.
Γι’ αυτό αρκετοί ίσως απόρησαν πέρυσι όταν μετά την αδόκητη απώλεια της Μαρίσσας Λεμού, πιθανότατα εξαιτίας ιατρικής αμέλειας, η μητέρα της Μπέσσυ βρήκε τη δύναμη και μίλησε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Η μοναχοκόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λεμού «έσβησε» στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025 στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, αφού το νοσοκομείο στο οποίο μετέβη της έδωσε εξιτήριο παρά το γεγονός ότι η κλινική της κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Εναν χρόνο μετά, ο πατέρας της, η μητέρα της και τα αδέρφια της εξακολουθούν να είναι στο σκοτάδι και να αναζητούν απαντήσεις για μια απώλεια που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Η νεαρή κοπέλα, που δεν είχε κλείσει καλά-καλά τα 30 της χρόνια, δεν πρόλαβε να ζήσει και να εκπληρώσει τα όνειρά της, κυρίως αυτό της υποκριτικής, με την οποία είχε παθιαστεί από μικρή. Οπως έλεγε σε φίλους της, το θέατρο ήταν ο δικός της «Ρωμαίος» και το σανίδι της σκηνής τής ασκούσε πολύ μεγαλύτερη γοητεία από το ξύλο τικ της οικογενειακής θαλαμηγού. Ηταν, όπως λένε όσοι τη γνώρισαν, ένα κορίτσι αλλιώτικο από τ’ άλλα, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει και να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η οικογένειά της κάποιοι φταίνε γι’ αυτό και πρέπει να πληρώσουν.
Η λάθος διάγνωσηΣτις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, η Μαρίσσα Λεμού βρίσκεται στο Λονδίνο όταν κάποια στιγμή ένα έντομο -άγνωστο μέχρι στιγμής τι ήταν- την τσιμπάει. Η νεαρή κοπέλα δεν νιώθει κάτι άλλο για δύο μέρες, αλλά στις 9 του μήνα αρχίζει να εμφανίζει διάφορα συμπτώματα, όπως ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια που παραπέμπουν σε λοίμωξη και επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι γονείς και τα αδέρφια της είχαν ταξιδέψει εκτός Αγγλίας και όταν ο πυρετός της έφτασε 39,1 κάλεσε ασθενοφόρο, όμως τελικά επέλεξε να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί τη νύχτα. Το πρωί ένιωθε χειρότερα και έτσι πήρε την απόφαση να μεταβεί στο νοσοκομείο «Leaders in Oncology Care» το οποίο γνώριζε, αφού το 2023 είχε νοσηλευτεί εκεί με καρκίνο του μαστού και είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, ενώ αργότερα νόσησε και με HLH (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση).
Οι γιατροί του νοσοκομείου έπεσαν πάνω της, της πήραν αίμα αρχικά και στη συνέχεια χορήγησαν αντιβίωση μέσω ορού, ενώ της έδωσαν αντισταμινική αγωγή, όμως ανησύχησαν αφού έκριναν τη γενική της κατάσταση σοβαρή. Γι’ αυτό ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο προκειμένου η νεαρή κληρονόμος να μεταφερθεί στο «University College London Hospital», το νοσοκομείο όπου, σύμφωνα με την οικογένεια, όλα σχεδόν έγιναν λάθος.
«Κανείς δεν με εξετάζει»Αρχικά τής παίρνουν ξανά αίμα και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η οικογένεια την άφησαν αρκετή ώρα μόνη της σε ένα κρεβάτι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την κόρη τους.
Σε μήνυμα που έστειλε σε φίλο της του γράφει: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται». Οταν τελικά την εξετάζουν, οι γιατροί που το πράττουν είναι ειδικευόμενοι και όχι κάποιος παθολόγος ή λοιμωξιολόγος με σαφώς μεγαλύτερη πείρα.
Της λένε ότι η περίπτωσή της δεν χρήζει εισαγωγής παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης, στις 6.30 το απόγευμα της δίνουν εξιτήριο και επιστρέφει στο σπίτι της γύρω στις 8 το βράδυ. Παίρνει την αντιβίωση που της έχουν συνταγογραφήσει και ταλαιπωρημένη πηγαίνει να κοιμηθεί χωρίς η κατάστασή της να παρουσιάζει βελτίωση, ενώ δυσκολεύεται ακόμα και να φάει.
Δεν ξύπνησε ποτέΗ οικιακή βοηθός τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της το επόμενο πρωί στις 11 η ώρα και ειδοποίησε αμέσως την οικογένεια, η οποία επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο. Αναζητούν από την πρώτη στιγμή απαντήσεις για τον θάνατο της Μαρίσσας, αλλά ουσιαστικά πέφτουν πάνω σε τοίχο σιωπής χωρίς να παίρνουν σαφείς και ουσιαστικές εξηγήσεις.
Αρχικά τούς είπαν ως αιτία θανάτου την «τοξική επίδραση δηλητηρίου που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου», ενώ η νεκροψία-νεκροτομή πραγματοποιήθηκε μετά από δύο εβδομάδες.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στον Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μαρίσσας και μια εβδομάδα μετά η οικογένειά της την αποχαιρέτησε συντετριμμένη στην Αθήνα και στο Α’ Νεκροταφείο.
Το «παρών» στο τελευταίο αντίο έδωσαν και κάποιοι πολύ στενοί φίλοι της χαρισματικής νεαρής, που αγάπησε από μικρό κορίτσι την υποκριτική και μόλις τελείωσε το σχολείο άφησε το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη. Σπούδασε για έναν χρόνο μουσικό θέατρο στην Ακαδημία Κινηματογράφου, φοίτησε για τρία χρόνια σε Λύκειο της «μητρόπολης του κόσμου» και πήρε το πτυχίο της στο θέατρο από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Στο Λονδίνο επέστρεψε το 2018 και συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στο Central School of Speech and Drama, στην κορυφαία δραματική σχολή RADA, στη London Academy of Music and Dramatic Art και στο London School of Drama Arts.
Οι γονείς της αλλά κυρίως η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της ήταν αυτή που την ενθάρρυνε να κάνει αυτό που της έλεγε η ψυχή της, κάτι που δεν ξέχασε ποτέ. Οσοι γνώρισαν αυτό το γεμάτο ευαισθησίες κορίτσι δεν ξέχασαν επίσης πως όταν ξεκίνησε τη διαδρομή της στην ηθοποιία, επέλεξε να μην πατήσει πάνω στην οικονομική άνεση που είχε η οικογένειά της. Μπορεί να είχε το δικό της διαμέρισμα σε μια καλή γειτονιά του Λονδίνου, αλλά εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, όχι επειδή είχε ανάγκη κάποιο χαρτζιλίκι, αλλά επειδή έτσι έκαναν όλοι οι νέοι ηθοποιοί.
Η Μαρίσσα Λεμού εργάστηκε ως ρεσεψιονίστ σε ένα από τα «Holiday Inn» του Λονδίνου για τέσσερις μήνες, ενώ μετά ακολούθησε μια θητεία ορισμένων μηνών στο λεγόμενο φαρμακείο της high society «John Bell & Croyden». Δεν την ένοιαζε αν θα την έβλεπε κάποιος γνωστός της, χαρακτηριστικό και αυτό του εξωστρεφούς χαρακτήρα μιας κοπέλας η οποία ποτέ δεν επικαλέστηκε το ισχυρό επίθετό της για να ανοίξει κάποια πόρτα, παρόλο που θα μπορούσε να το κάνει. Αντιθέτως, προτίμησε να δουλέψει σε δύο παιδικούς σταθμούς όπου διάβαζε παραμύθια στα μικρά παιδιά, τα οποία και αγαπούσε πολύ, έπαιζε μαζί τους, ενώ ταυτόχρονα πήγαινε σε διάφορα κάστινγκ, κυνηγώντας έναν ρόλο. Εργάστηκε ακόμη και ως ταξιθέτρια στο θέατρο Aldwych το 2021 οδηγώντας τους θεατές στις θέσεις τους και πουλώντας προγράμματα, ενώ μετά το τέλος της παράστασης καθάριζε με τις άλλες συναδέλφους της τον χώρο. Την ίδια χρονιά, έπαιξε στη θεατρική παράσταση «Oliver» και την επόμενη στο «Oklahoma», οι οποίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μεταδόθηκαν διαδικτυακά μέσω zoom.
Το όνειρο που δεν εκπλήρωσεΟταν έκλεισε τα 30 της χρόνια το γιόρτασε με ένα όμορφο πάρτυ και λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή ετοίμαζε την παράσταση «Ιουλιέτα», βασισμένη στο αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος & Ιουλιέτα». Είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της παράστασης, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να την ανεβάσει, αφού το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο άδικα...
Οι γονείς της είναι αποφασισμένοι να βρουν την άκρη του νήματος σε ό,τι αφορά τον θάνατό της, ειδικά μετά τη στιγμή που όπως τους ενημέρωσαν προ ημερών η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί!
Επίσης, ακόμη αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που ολοκληρώθηκαν φέτος στις 25 Ιουνίου, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνουν και μικροβιολογικές εξετάσεις. Εν συνεχεία, ο ιατροδικαστής θα αποφασίσει εάν επιβάλλεται η διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τα αίτια θανάτου της Μαρίσσας, γεγονός που εξόργισε τον Διαμαντή και την Μπέσσυ Λεμού.
Η μητέρα της κοπέλας μιλώντας στη «Mail» εξέφρασε οργή, απογοήτευση και απόγνωση γι’ αυτή την απίστευτη καθυστέρηση λέγοντας: «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, όταν είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της». Ξεκαθάρισε ότι «δεν θα ησυχάσουμε ποτέ αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι».
Την περασμένη Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο της χαμογελαστής κοπέλας που έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ. «Είχε μια ολόκληρη ζωή μπροστά της», τόνισε η Μπέσσυ Λεμού στη βρετανική εφημερίδα. «Είχε τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει και θα έπρεπε να είναι εδώ».
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