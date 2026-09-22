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Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει στο θέατρο Αλάμπρα
Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει στο θέατρο Αλάμπρα
Ο ήρωας-θρύλος, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την περασμένη σεζόν, αναζητά και πάλι την Κούφια Βελόνα κι εσύ καλείσαι… να αποφασίσεις το τέλος
Για δεύτερη χρονιά, η Αθήνα τυλίγεται με πέπλο μυστηρίου, αφού ο πιο αινιγματικός ήρωας της κλασικής λογοτεχνίας, ο περίφημος Αρσέν Λουπέν –που αναγεννήθηκε και μέσα από τη δημοφιλή σειρά ΛΟΥΠΕΝ του Netflix– επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Αλάμπρα με ένα μυστήριο για όλη την οικογένεια που περιμένει να λυθεί και μια... Κούφια Βελόνα, που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι!
Μετά τη θερμή υποδοχή της παράστασης από κοινό όλων των ηλικιών, τον περασμένο χειμώνα και το καλοκαίρι με την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, ο Λουπέν ξαναμπαίνει σε περιπέτειες, αναζητώντας ένα τέλος που κάθε φορά αποφασίζουν… οι θεατές!
Σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου, η υπόθεση της Κούφιας Βελόνας ανοίγει ξανά από την Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα θεατρικό μυστήριο γεμάτο ανατροπές, χιούμορ και συγκίνηση.
Στο Παρίσι της Μπελ Επόκ, μια μυστηριώδης διάρρηξη ξετυλίγει τον θρύλο της Κούφιας Βελόνας – ενός μυστικού που φτάνει ως την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα. Ο Αρσέν Λουπέν, με την αφοπλιστική του γοητεία, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, τον ακούραστο επιθεωρητή Γκανιμάρ, σε ένα ασταμάτητο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.
Και τελικά τι είναι η Κούφια Βελόνα; Ένα χαμένο αντικείμενο; Ένας θησαυρός; Ποιο είναι άραγε το κρυμμένο μυστικό;
Με ανεξάντλητο χιούμορ, μπόλικο μυστήριο και κοφτερή φαντασία, η παράσταση αναδεικνύει διαχρονικές αξίες όπως η αλήθεια, η αγάπη και η σημασία της δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε ιστορία μπορεί να ιδωθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κι έτσι ο Αρσέν Λουπέν, μέσα από μία συνάντηση που θα του αλλάξει τη ζωή, καλείται να επανεξετάσει τις αξίες του και να αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες.
Όταν όλα αποκαλυφθούν… το φινάλε θα το αποφασίσεις εσύ!
Το τέλος αλλάζει ανάλογα με την απόφαση των μικρών και μεγάλων θεατών – μια διαδραστική εμπειρία που φέρνει τη δύναμη της επιλογής σε πρώτο πλάνο, όπου οι πράξεις και οι συνέπειές τους γίνονται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Έξι ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές· παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν με τη συνοδεία του μυστηριακού μουσικού τοπίου που συνθέτει ο Βάιος Πράπας και την ατμοσφαιρική σκηνογραφία, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο του κινηματογράφου με τη μαγεία του θεάτρου.
Μετά τη θερμή υποδοχή της παράστασης από κοινό όλων των ηλικιών, τον περασμένο χειμώνα και το καλοκαίρι με την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, ο Λουπέν ξαναμπαίνει σε περιπέτειες, αναζητώντας ένα τέλος που κάθε φορά αποφασίζουν… οι θεατές!
Σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου, η υπόθεση της Κούφιας Βελόνας ανοίγει ξανά από την Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα θεατρικό μυστήριο γεμάτο ανατροπές, χιούμορ και συγκίνηση.
Υπόθεση
Στο Παρίσι της Μπελ Επόκ, μια μυστηριώδης διάρρηξη ξετυλίγει τον θρύλο της Κούφιας Βελόνας – ενός μυστικού που φτάνει ως την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα. Ο Αρσέν Λουπέν, με την αφοπλιστική του γοητεία, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, τον ακούραστο επιθεωρητή Γκανιμάρ, σε ένα ασταμάτητο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.
Και τελικά τι είναι η Κούφια Βελόνα; Ένα χαμένο αντικείμενο; Ένας θησαυρός; Ποιο είναι άραγε το κρυμμένο μυστικό;
Με ανεξάντλητο χιούμορ, μπόλικο μυστήριο και κοφτερή φαντασία, η παράσταση αναδεικνύει διαχρονικές αξίες όπως η αλήθεια, η αγάπη και η σημασία της δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε ιστορία μπορεί να ιδωθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κι έτσι ο Αρσέν Λουπέν, μέσα από μία συνάντηση που θα του αλλάξει τη ζωή, καλείται να επανεξετάσει τις αξίες του και να αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες.
Όταν όλα αποκαλυφθούν… το φινάλε θα το αποφασίσεις εσύ!
Το τέλος αλλάζει ανάλογα με την απόφαση των μικρών και μεγάλων θεατών – μια διαδραστική εμπειρία που φέρνει τη δύναμη της επιλογής σε πρώτο πλάνο, όπου οι πράξεις και οι συνέπειές τους γίνονται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Έξι ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές· παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν με τη συνοδεία του μυστηριακού μουσικού τοπίου που συνθέτει ο Βάιος Πράπας και την ατμοσφαιρική σκηνογραφία, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο του κινηματογράφου με τη μαγεία του θεάτρου.
Σκηνοθετικό Σημείωμα
«Μιλάμε για ήρωες. Τους εξυμνούμε, τους τοποθετούμε στο βάθρο τους και γίνονται σύμβολα ηθικής και αξιών. Αφιλτράριστα και αδιαπραγμάτευτα. Αλλά τι γίνεται με τους αντι-ήρωες; Εκείνους που δε γεννήθηκαν τέλειοι, ούτε ικανοί να κάνουν πάντα το σωστό; Που κάνουν λάθη, πέφτουν, σηκώνονται, ξανασυνεχίζουν; Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι; Αυτή είναι και η ιστορία του Αρσέν Λουπέν. Ενός αντι-ήρωα που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.
Διάλεξα το χιούμορ γιατί μόνο έτσι μπορείς να μιλήσεις για σοβαρά θέματα και να ακουστείς. Διάλεξα τη συγκίνηση γιατί μόνο εκεί η ιστορία βρίσκει καταφύγιο. Διάλεξα τον Αρσέν Λουπέν γιατί είναι ο τέλειος «ατελής». Ο «αντι-ήρωας» που κάνει ένα μοναδικό ταξίδι από την ακμή στην κατάρρευση, στην αυτοαμφισβήτηση και στην επανεκκίνηση. Που παλεύει ανάμεσα σε ιδανικά, σε «θέλω» και σε «πρέπει». Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι;
Μην ξεχνάτε! Πάνω απ’ όλα είναι μια ιστορία μυστηρίου. Και όπως σε κάθε μυστήριο, δεν μπορείς να διαλευκάνεις εύκολα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ή μήπως εσύ μπορείς;» Α.Χ.
Ταυτότητα της Παράστασης
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου
Σκηνικά / Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας
Κίνηση / Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κεϊβάναη
Βίντεο: Γιάννης Ντουσιόπουλος
Φωτισμοί: Αθηνά Χατζηαθανασίου
Μουσική Διδασκαλία: Ηλιάνα Πασπάλα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Άντα Κουγιά
Στίχοι Τραγουδιών: Αθηνά Χατζηαθανασίου
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Γραφιστική Επιμέλεια: ΛΟΓΟΤΥΠΟ graphics / Μυρτώ Στέλιου
Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui parle (lecanardpr@gmail.com)
Παραγωγή: CALD O.E. & CALD Productions ΑΜΚΕ
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Θοδωρής Ανθόπουλος, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αλέξανδρος Καναβός, Γιώργος Λιάκος, Κωνσταντίνος Ρόδης, Αθηνά Χατζηαθανασίου
Ακούγεται η φωνή της Άντας Κουγιά
Πληροφορίες Παράστασης
Θέατρο Αλάμπρα (Στουρνάρη 53, Αθήνα)
Από 25 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ.
Τιμές: ΖΩΝΗ Α: 14 € (Κανονικό) 12€ (Μειωμένο), ΖΩΝΗ Β: 12€ (Κανονικό) 10€ (Μειωμένο)
Ειδικές μειωμένες τιμές για ομαδικές κρατήσεις και σε καθημερινό πρωινό ωράριο για σχολεία.
Κρατήσεις μέσω more.com, στο 6955156265 και στο ταμείο του Θεάτρου Αλάμπρα – 210 5220120.
ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Εύα Στυλάντερ και Κατερίνα Χαλκούτσου, τηλ: 210-86 65 144, 210-86 74 657 (Δευτέρα –Παρασκευή ώρες 9.30-14.30), theatropol@otenet.gr
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