Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο... ευνοημένος Τεττέη, η ΑΕΚ που στερείται αυτοπεποίθησης εκτός έδρας και οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ
SPORTS
Μιχάλης Τσόχος Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Win Win

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο... ευνοημένος Τεττέη, η ΑΕΚ που στερείται αυτοπεποίθησης εκτός έδρας και οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ

«Είναι ο Τεττέη ο πιο ευνοημένος παίκτης από την έλευση τόσων ποιοτικών μεσοεπιθετικών στον Παναθηναϊκό;», «η εμφάνιση της ΑΕΚ στον Βόλο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόβλημα στα εκτός έδρας;» ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο τρίτο επεισόδιο του «Win Win»

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο... ευνοημένος Τεττέη, η ΑΕΚ που στερείται αυτοπεποίθησης εκτός έδρας και οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ
Ο.. «ευνοημένος» Τεττέη, ο Παναθηναϊκός που αντέχει στην πίεση, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ΑΕΚ, οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ, ο εκπληκτικός Πόμπο, ο ρεαλιστικός στόχος της Εθνικής στο Nations League, ο εντυπωσιακός Μπάμπης Κωστούλας και η απογοητευτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απασχόλησαν τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο τρίτο επεισόδιο του «Win Win».

Οι νέοι μεσοεπιθετικοί του Παναθηναϊκού έδωσαν... «φτερά» στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος πλέον δέχεται την μπάλα πιο κοντά στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν μετρώντας πέντε νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές δείχνοντας αντοχή στην πίεση του πρωταθλητισμού.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Η ΑΕΚ μπορεί να πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, ωστόσο η εικόνα της δεν διέφερε από προηγούμενες εξορμήσεις, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στα παιχνίδια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ακόμα να διορθώσει, ωστόσο υπάρχουν αρκετά στοιχεία που προκαλούν αισιοδοξία εν όψει συνέχειας. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Ισπανός μέσος της Κηφισιάς Πόμπο. Η εθνική Ελλάδος στρέφει την προσοχή της στο Nations League. Ποιος ο ρεαλιστικός στόχος;

Για ποιο λόγο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει εκκινήσει το πρωτάθλημα όπως τελείωσε το προηγούμενο; Είναι ο Μπάμπης Κωστούλας μία απο τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής Πρέμιερ Λιγκ;

Τσόχος-Δούσκας στο Win Win: Ο ευνοημένος Τεττέη, η ΑΕΚ χωρίς αυτοπεποίθηση & η αισιοδοξία του ΠΑΟΚ

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης