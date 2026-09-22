Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά
SPORTS
Γκράφιτι Άρης Γήπεδο Εισαγγελέας

Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά

Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία

Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά
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Παρέμβαση εισαγγελέα που ζήτησε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκάλεσε γκράφιτι στο «Χαριλάου», το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη.

Η παρέμβαση της δικαιοσύνης προκλήθηκε μετά από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον εισαγγελέα να ζητά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Όπως αναφέρει το Rthess.gr ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά


Το εν λόγω γκράφιτι απεικονιζε δύο ανθρώπους με κεφάλια μπουλντόγκ (σήμα του σούπερ 3) να κρατούν ρόπαλα και από δίπλα τους πεσμένους τέσσερις ανθρώπους με διαφορετικά χρώματα (άσπρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο) και μήνυμα “Beat the Bastards”.

Μετά την εισαγγελική έρευνα και τις αντιδράσεις, το γκράφιτι που βρισκόταν στην είσοδο για τις θύρες 4-5 στο γήπεδο του Άρη, σβήστηκε με μαύρη μπογιά.


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