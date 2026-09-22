Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά
Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο του Άρη, το έσβησαν με μαύρη μπογιά
Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία
Παρέμβαση εισαγγελέα που ζήτησε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκάλεσε γκράφιτι στο «Χαριλάου», το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη.
Η παρέμβαση της δικαιοσύνης προκλήθηκε μετά από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον εισαγγελέα να ζητά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Όπως αναφέρει το Rthess.gr ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.
Το εν λόγω γκράφιτι απεικονιζε δύο ανθρώπους με κεφάλια μπουλντόγκ (σήμα του σούπερ 3) να κρατούν ρόπαλα και από δίπλα τους πεσμένους τέσσερις ανθρώπους με διαφορετικά χρώματα (άσπρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο) και μήνυμα “Beat the Bastards”.
Μετά την εισαγγελική έρευνα και τις αντιδράσεις, το γκράφιτι που βρισκόταν στην είσοδο για τις θύρες 4-5 στο γήπεδο του Άρη, σβήστηκε με μαύρη μπογιά.
Η παρέμβαση της δικαιοσύνης προκλήθηκε μετά από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον εισαγγελέα να ζητά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Όπως αναφέρει το Rthess.gr ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.
Το εν λόγω γκράφιτι απεικονιζε δύο ανθρώπους με κεφάλια μπουλντόγκ (σήμα του σούπερ 3) να κρατούν ρόπαλα και από δίπλα τους πεσμένους τέσσερις ανθρώπους με διαφορετικά χρώματα (άσπρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο) και μήνυμα “Beat the Bastards”.
Μετά την εισαγγελική έρευνα και τις αντιδράσεις, το γκράφιτι που βρισκόταν στην είσοδο για τις θύρες 4-5 στο γήπεδο του Άρη, σβήστηκε με μαύρη μπογιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα