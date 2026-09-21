Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ο Βοσνιάδης λύνει το συμβόλαιο του με τον Πανσερραϊκό, αρέσει ο Γεωργιάδης
Ο Βοσνιάδης λύνει το συμβόλαιο του με τον Πανσερραϊκό, αρέσει ο Γεωργιάδης
Ο Αλέκος Βοσνιάδης θα λύσει την Τρίτη (22/9) το συμβόλαιο του με τον Πανσερραϊκό, στη λίστα βρίσκεται ο Κώστας Γεωργιάδης
Μετά την ήττα του Πανσερραϊκού από την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο», ο Αλέκος Βοσνιάδης αποφάσισε να υποβάλλει την παραίτηση του. Μάλιστα υπήρξε και συνάντηση με τη διοίκηση της ομάδας από την οποία αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών.
Ο έμπειρος προπονητής θα λύσει το συμβόλαιο του την Τρίτη (22/9) και θα αποτελέσει και τυπικά παρελθόν για την ομάδα των Σερρών.
Ήδη τα «λιοντάρια» αναζητούν τον αντικαταστάτη του και το όνομα που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα τους είναι αυτό του Κώστα Γεωργιάδη. Ο 46χρονος κόουτς έχει συμβόλαιο με τον Πανθρακικό με τον οποίο έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές.
Ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε τρεις διαδοχικές ανόδους ως προπονητής της Καλλιθέας, της ΑΕΛ και της Καλαμάτας.
Ο έμπειρος προπονητής θα λύσει το συμβόλαιο του την Τρίτη (22/9) και θα αποτελέσει και τυπικά παρελθόν για την ομάδα των Σερρών.
Ήδη τα «λιοντάρια» αναζητούν τον αντικαταστάτη του και το όνομα που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα τους είναι αυτό του Κώστα Γεωργιάδη. Ο 46χρονος κόουτς έχει συμβόλαιο με τον Πανθρακικό με τον οποίο έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές.
Ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε τρεις διαδοχικές ανόδους ως προπονητής της Καλλιθέας, της ΑΕΛ και της Καλαμάτας.
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