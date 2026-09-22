«Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»: Συνελήφθη 48χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή όταν πήγαν να του βεβαιώσουν παράβαση
ΕΛΛΑΔΑ
Καισαριανή Αστυνομικοί Σύλληψη

«Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»: Συνελήφθη 48χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή όταν πήγαν να του βεβαιώσουν παράβαση

Ο άνδρας κινούνταν με το όχημά του ανάποδα σε μονόδρομο

«Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»: Συνελήφθη 48χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή όταν πήγαν να του βεβαιώσουν παράβαση
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
28 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (21/9) αστυνομικοί στην Καισαριανή, μετά από επίθεση σε βάρος δύο γυναικών αστυνομικών της ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) οι οποίες επιχείρησαν να του βεβαιώσουν παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15 στην οδό Θηρώνος, όταν οι δύο αστυνομικοί, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους, εντόπισαν τον 48χρονο ημεδαπό  να κινείται με το όχημά του ανάποδα σε μονόδρομο.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας αντέδρασε έντονα, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν θα γράψεις εσύ εμένα».

Χτύπησε τις αστυνομικούς, προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκάκι τους

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς, χτυπώντας τη μία με αγκωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι, ενώ παράλληλα προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων.

Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και έφτασε ομάδα της ΔΙΑΣ, οι αστυνομικοί της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου και στη μεταφορά του στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
28 ΣΧΟΛΙΑ

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