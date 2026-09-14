Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Βαλένθια έκανε πρόταση στον Ερνέστο Βαλβέρδε μετά την απόλυση του Κορμπεράν, εναλλακτική ο Μεντιλίμπαρ
Η Βαλένθια έκανε πρόταση στον Ερνέστο Βαλβέρδε μετά την απόλυση του Κορμπεράν, εναλλακτική ο Μεντιλίμπαρ
Η Βαλένθια αναζητά τον νέο της προπονητή μετά το «διαζύγιο» με τον Κάρλος Κορμπεράν και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα του Ερνέστο Βαλβέρδε
Η Βαλένθια ανακοίνωσε χθες τη λύση της συνεργασίας του με τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ισπανικής ομάδας από το Δεκέμβριο του 2024. Η απόφαση της διοίκησης ήρθε δύο ημέρες μετά την τέταρτη ήττα στα πέντε πρώτα παιχνίδια της στη φετινή La Liga, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Σεβίλη και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Κορμπεράν, την ομάδα ανέλαβε προσωρινά ο Οσκαρ Σάντσεθ, προπονητής της δεύτερης ομάδας, ωστόσο, όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena COPE» ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο Βάσκες, συναντήθηκε με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος αποχώρησε από την Μπιλμπάο, και τού πρότεινε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Αποχωρώντας το καλοκαίρι ο Βαλβέρδε συμπλήρωσε μία τετραετία στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας του 2024. Διατέλεσε επίσης προπονητής της βασκικής ομάδας από το 2003 έως το 2005 (αφού πριν είχε εργαστεί ως βοηθός, αλλά και ως τεχνικός της β΄ ομάδας) και από το 2013 έως το 2017, πανηγυρίζοντας το σούπερ καπ του 2015.
Η καριέρα του περιλαμβάνει φυσικά και δύο θητείες στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, αλλά και 2,5 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ. Έχει περάσει επίσης από τους πάγκους της Εσπανιόλ (φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2006-07), της Βιγιαρεάλ και της Βαλένθια. Να σημειωθεί πως στη λίστα, αν δεν προχωρήσουν οι επαφές με τον Βαλβέρδε, για ν' αναλάβει το «τιμόνι» των «νυχτερίδων» είναι και ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και ο πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
Μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Κορμπεράν, την ομάδα ανέλαβε προσωρινά ο Οσκαρ Σάντσεθ, προπονητής της δεύτερης ομάδας, ωστόσο, όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena COPE» ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο Βάσκες, συναντήθηκε με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος αποχώρησε από την Μπιλμπάο, και τού πρότεινε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Αποχωρώντας το καλοκαίρι ο Βαλβέρδε συμπλήρωσε μία τετραετία στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, διάστημα στο οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας του 2024. Διατέλεσε επίσης προπονητής της βασκικής ομάδας από το 2003 έως το 2005 (αφού πριν είχε εργαστεί ως βοηθός, αλλά και ως τεχνικός της β΄ ομάδας) και από το 2013 έως το 2017, πανηγυρίζοντας το σούπερ καπ του 2015.
Η καριέρα του περιλαμβάνει φυσικά και δύο θητείες στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, αλλά και 2,5 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, την οποία οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ. Έχει περάσει επίσης από τους πάγκους της Εσπανιόλ (φιναλίστ του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2006-07), της Βιγιαρεάλ και της Βαλένθια. Να σημειωθεί πως στη λίστα, αν δεν προχωρήσουν οι επαφές με τον Βαλβέρδε, για ν' αναλάβει το «τιμόνι» των «νυχτερίδων» είναι και ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και ο πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα