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Το δώρο της Ιταλίας στην Εθνική Ελπίδων: H «γαλανόλευκη» θέλει μία νίκη για να προκριθεί στα τελικά του Εuro 2027
Το δώρο της Ιταλίας στην Εθνική Ελπίδων: H «γαλανόλευκη» θέλει μία νίκη για να προκριθεί στα τελικά του Εuro 2027
Η Ιταλία U21 επικράτησε της Πολωνίας και πλέον η Εθνική Ελπίδων απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Εuro 2027
Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μπροστά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την πορεία της στα προκριματικά του Euro 2027. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τρίτη (6/10, 19:00) εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία και γνωρίζει πως κρατά πλέον στα χέρια της το εισιτήριο για την τελική φάση.
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε σημαντική νίκη με 4-2 απέναντι στη Λετονία και διατηρεί ακόμη και πιθανότητες για την κορυφή του 6ου ομίλου. Η Γερμανία βρίσκεται στους ίδιους βαθμούς, όμως έχει το πλεονέκτημα λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων και θα υποδεχθεί την ίδια ώρα τη Γεωργία.
Ωστόσο, το αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα ήρθε από τον όμιλο της Ιταλίας. Η «σκουάντρα ατζούρα» διέλυσε με 6-2 την Πολωνία, ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της και υποχρέωσε τους Πολωνούς να συνεχίσουν τη μάχη μέσω της ειδικής βαθμολογίας των δεύτερων.
Η Ελλάδα εξαρτάται πλέον μόνο από τον εαυτό της
Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη «γαλανόλευκη», καθώς πλέον δεν χρειάζεται να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων από άλλες αναμετρήσεις. Το μόνο που θέλει είναι η νίκη με δύο γκολ διαφορά απέναντι στη Β. Ιρλανδία.
Η Ελλάδα έχει 18 βαθμούς στην ειδική κατάταξη των δεύτερων και με νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία θα φτάσει τους 21. Σε αυτή την περίπτωση θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη και μαζί την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.
Με άλλα λόγια αν η Εθνική Ελπίδων κερδίσει στη Βόρεια Ιρλανδία με δύο γκολ διαφορά, θα εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στα play off.
Η μάχη με την Πολωνία και η απειλή της Φινλανδίας
Η Πολωνία αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό αντίπαλο της Ελλάδας στη βαθμολογία των δεύτερων. Μετά την ήττα από την Ιταλία έχει ολοκληρώσει τα παιχνίδια της και βρίσκεται στους 21 βαθμούς, έχοντας συντελεστή τερμάτων +13.
Η Ελλάδα ακολουθεί με 18 βαθμούς και +12, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό σημαίνει πως μια νίκη αρκεί για να ξεπεράσει τους Πολωνούς.
Στην εξίσωση βρίσκεται και η Φινλανδία, η οποία έχει 16 βαθμούς και θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο. Οι Φινλανδοί χρειάζονται νίκη στο δικό τους παιχνίδι και ταυτόχρονα ήττα της Ελλάδας για να διατηρήσουν ουσιαστικές ελπίδες να προσπεράσουν τη γαλανόλευκη.
Η ειδική βαθμολογία των δεύτερων έχει ως εξής:
Πολωνία: 21 βαθμοί (+13) – 8 αγώνες
Ελλάδα: 18 βαθμοί (+12) – 7 αγώνες
Φινλανδία: 16 βαθμοί (+12) – 7 αγώνες
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε σημαντική νίκη με 4-2 απέναντι στη Λετονία και διατηρεί ακόμη και πιθανότητες για την κορυφή του 6ου ομίλου. Η Γερμανία βρίσκεται στους ίδιους βαθμούς, όμως έχει το πλεονέκτημα λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων και θα υποδεχθεί την ίδια ώρα τη Γεωργία.
Ωστόσο, το αποτέλεσμα που άλλαξε τα δεδομένα ήρθε από τον όμιλο της Ιταλίας. Η «σκουάντρα ατζούρα» διέλυσε με 6-2 την Πολωνία, ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της και υποχρέωσε τους Πολωνούς να συνεχίσουν τη μάχη μέσω της ειδικής βαθμολογίας των δεύτερων.
Η Ελλάδα εξαρτάται πλέον μόνο από τον εαυτό της
Η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη «γαλανόλευκη», καθώς πλέον δεν χρειάζεται να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων από άλλες αναμετρήσεις. Το μόνο που θέλει είναι η νίκη με δύο γκολ διαφορά απέναντι στη Β. Ιρλανδία.
Η Ελλάδα έχει 18 βαθμούς στην ειδική κατάταξη των δεύτερων και με νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία θα φτάσει τους 21. Σε αυτή την περίπτωση θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη και μαζί την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.
Με άλλα λόγια αν η Εθνική Ελπίδων κερδίσει στη Βόρεια Ιρλανδία με δύο γκολ διαφορά, θα εξασφαλίσει την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στα play off.
Η μάχη με την Πολωνία και η απειλή της Φινλανδίας
Η Πολωνία αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό αντίπαλο της Ελλάδας στη βαθμολογία των δεύτερων. Μετά την ήττα από την Ιταλία έχει ολοκληρώσει τα παιχνίδια της και βρίσκεται στους 21 βαθμούς, έχοντας συντελεστή τερμάτων +13.
Η Ελλάδα ακολουθεί με 18 βαθμούς και +12, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό σημαίνει πως μια νίκη αρκεί για να ξεπεράσει τους Πολωνούς.
Στην εξίσωση βρίσκεται και η Φινλανδία, η οποία έχει 16 βαθμούς και θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο. Οι Φινλανδοί χρειάζονται νίκη στο δικό τους παιχνίδι και ταυτόχρονα ήττα της Ελλάδας για να διατηρήσουν ουσιαστικές ελπίδες να προσπεράσουν τη γαλανόλευκη.
Η ειδική βαθμολογία των δεύτερων έχει ως εξής:
Πολωνία: 21 βαθμοί (+13) – 8 αγώνες
Ελλάδα: 18 βαθμοί (+12) – 7 αγώνες
Φινλανδία: 16 βαθμοί (+12) – 7 αγώνες
Δανία: 13 βαθμοί (+9) – 6 αγώνες
Τσεχία: 12 βαθμοί (+7) – 7 αγώνες
Τουρκία: 12 βαθμοί (+1) – 7 αγώνες
Ελβετία: 11 βαθμοί (+3) – 7 αγώνες
Ιρλανδία: 11 βαθμοί (-2) – 7 αγώνες
Ισραήλ: 10 βαθμοί (0) – 7 αγώνες
Τσεχία: 12 βαθμοί (+7) – 7 αγώνες
Τουρκία: 12 βαθμοί (+1) – 7 αγώνες
Ελβετία: 11 βαθμοί (+3) – 7 αγώνες
Ιρλανδία: 11 βαθμοί (-2) – 7 αγώνες
Ισραήλ: 10 βαθμοί (0) – 7 αγώνες
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