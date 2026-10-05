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Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν φτύσιμο από παίκτη του Ισραήλ και ζητούν από την UEFA να μην συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες
Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν φτύσιμο από παίκτη του Ισραήλ και ζητούν από την UEFA να μην συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες
Η πλευρά της Ιρλανδίας κατήγγειλε ότι παίκτης του Ισραήλ έφτυσε μέλος του επιτελείου και ζητάει από την UEFA να μην βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στο μέλλον
Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ μύριζε μπαρούτι και γι’ αυτό διεξήχθη στο ουδέτερο γήπεδο της Τόπολα. Παρόλα αυτά οι εντάσεις δεν έλειψαν, αφού οι Ιρλανδοί είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Παλαιστινιακού λαού.
Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ οι παίκτες της Ιρλανδίας έσκυψαν το κεφάλι, αλλά η ένταση κορυφώθηκε όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονταν στα αποδυτήρια. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ παικτών και μελών των δύο εθνικών ομάδων.
Οι Ιρλανδοί τονίζουν πως ποδοσφαιριστής του Ισραήλ έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας τους. Την υπόθεση έχει αναλάβει η UEFA που διενεργεί έρευνα για το τι έχει συμβεί ακριβώς, ενώ αναμένεται και η έκθεση του Ισπανού διαιτητή, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο. Από το τι έχει γράψει ο ρέφερι θα εξαρτηθούν πολλά για το αν θα προκύψει τιμωρία.
Ο τεχνικός της Ιρλανίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Υπήρξε αναφορά για φτύσιμο σε μέλος του τεχνικού επιτελείου, αλλά δεν είδα κάτι και δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Θα εξεταστεί το γεγονός όπως και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν μεταξύ των ομάδων. Είναι κάτι που θα διερευνηθεί από την πειθαρχική επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά.
Στο μεταξύ στο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1 οι παίκτες της Ιρλανδίας δεν έδωσαν το χέρι τους σε αυτούς του Ισραήλ πριν τη σέντρα στην καθιερωμένη χειραψία. Για την κίνηση τους είχε ενημερωθεί και η UEFA, ενώ φορούσαν και μαύρα περιβραχιόνια για θύματα του πολέμου στην Παλαιστίνη.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά τέλος του αγώνα δήλωσε πως δεν πρέπει να βρεθούν αντίπαλες οι δύο ομάδες. Στον αγώνα, ωστόσο δεν συμμετείχε για την Ιρλανδία ο Φιν Αζάν η μητέρα του οποίου έχει ισραηλινή καταγωγή και ο ίδιος δεν αισθανόταν καλά γι’ αυτό το παιχνίδι.
Δεν αποκλείεται στο μέλλον η UEFA να διαχωρίσει τις δύο χώρες για πολιτικούς λόγους. Αυτό ήδη γίνεται για Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ-Ισπανία, Κόσοβο-Βοσνία, Κόσοβο-Σερβία, Κόσοβο-Ρωσία, Ουκρανία-Ρωσία και Ουκρανία-Λευκορωσία.
Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ οι παίκτες της Ιρλανδίας έσκυψαν το κεφάλι, αλλά η ένταση κορυφώθηκε όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονταν στα αποδυτήρια. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ παικτών και μελών των δύο εθνικών ομάδων.
Οι Ιρλανδοί τονίζουν πως ποδοσφαιριστής του Ισραήλ έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας τους. Την υπόθεση έχει αναλάβει η UEFA που διενεργεί έρευνα για το τι έχει συμβεί ακριβώς, ενώ αναμένεται και η έκθεση του Ισπανού διαιτητή, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο. Από το τι έχει γράψει ο ρέφερι θα εξαρτηθούν πολλά για το αν θα προκύψει τιμωρία.
Ο τεχνικός της Ιρλανίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Υπήρξε αναφορά για φτύσιμο σε μέλος του τεχνικού επιτελείου, αλλά δεν είδα κάτι και δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Θα εξεταστεί το γεγονός όπως και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν μεταξύ των ομάδων. Είναι κάτι που θα διερευνηθεί από την πειθαρχική επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά.
Στο μεταξύ στο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1 οι παίκτες της Ιρλανδίας δεν έδωσαν το χέρι τους σε αυτούς του Ισραήλ πριν τη σέντρα στην καθιερωμένη χειραψία. Για την κίνηση τους είχε ενημερωθεί και η UEFA, ενώ φορούσαν και μαύρα περιβραχιόνια για θύματα του πολέμου στην Παλαιστίνη.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά τέλος του αγώνα δήλωσε πως δεν πρέπει να βρεθούν αντίπαλες οι δύο ομάδες. Στον αγώνα, ωστόσο δεν συμμετείχε για την Ιρλανδία ο Φιν Αζάν η μητέρα του οποίου έχει ισραηλινή καταγωγή και ο ίδιος δεν αισθανόταν καλά γι’ αυτό το παιχνίδι.
Δεν αποκλείεται στο μέλλον η UEFA να διαχωρίσει τις δύο χώρες για πολιτικούς λόγους. Αυτό ήδη γίνεται για Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ-Ισπανία, Κόσοβο-Βοσνία, Κόσοβο-Σερβία, Κόσοβο-Ρωσία, Ουκρανία-Ρωσία και Ουκρανία-Λευκορωσία.
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