Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν φτύσιμο από παίκτη του Ισραήλ και ζητούν από την UEFA να μην συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες
SPORTS
Ιρλανδία Ισραήλ Χάιμιρ Χάλγκριμσον

Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν φτύσιμο από παίκτη του Ισραήλ και ζητούν από την UEFA να μην συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες

Η πλευρά της Ιρλανδίας κατήγγειλε ότι παίκτης του Ισραήλ έφτυσε μέλος του επιτελείου και ζητάει από την UEFA να μην βρεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στο μέλλον

Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν φτύσιμο από παίκτη του Ισραήλ και ζητούν από την UEFA να μην συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ μύριζε μπαρούτι και γι’ αυτό διεξήχθη στο ουδέτερο γήπεδο της Τόπολα. Παρόλα αυτά οι εντάσεις δεν έλειψαν, αφού οι Ιρλανδοί είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Παλαιστινιακού λαού.

Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ οι παίκτες της Ιρλανδίας έσκυψαν το κεφάλι, αλλά η ένταση κορυφώθηκε όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονταν στα αποδυτήρια. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ παικτών και μελών των δύο εθνικών ομάδων.

Οι Ιρλανδοί τονίζουν πως ποδοσφαιριστής του Ισραήλ έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της ομάδας τους. Την υπόθεση έχει αναλάβει η UEFA που διενεργεί έρευνα για το τι έχει συμβεί ακριβώς, ενώ αναμένεται και η έκθεση του Ισπανού διαιτητή, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο. Από το τι έχει γράψει ο ρέφερι θα εξαρτηθούν πολλά για το αν θα προκύψει τιμωρία.

Ο τεχνικός της Ιρλανίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Υπήρξε αναφορά για φτύσιμο σε μέλος του τεχνικού επιτελείου, αλλά δεν είδα κάτι και δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Θα εξεταστεί το γεγονός όπως και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν μεταξύ των ομάδων. Είναι κάτι που θα διερευνηθεί από την πειθαρχική επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ στο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1 οι παίκτες της Ιρλανδίας δεν έδωσαν το χέρι τους σε αυτούς του Ισραήλ πριν τη σέντρα στην καθιερωμένη χειραψία. Για την κίνηση τους είχε ενημερωθεί και η UEFA, ενώ φορούσαν και μαύρα περιβραχιόνια για θύματα του πολέμου στην Παλαιστίνη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά τέλος του αγώνα δήλωσε πως δεν πρέπει να βρεθούν αντίπαλες οι δύο ομάδες. Στον αγώνα, ωστόσο δεν συμμετείχε για την Ιρλανδία ο Φιν Αζάν η μητέρα του οποίου έχει ισραηλινή καταγωγή και ο ίδιος δεν αισθανόταν καλά γι’ αυτό το παιχνίδι.

Δεν αποκλείεται στο μέλλον η UEFA να διαχωρίσει τις δύο χώρες για πολιτικούς λόγους. Αυτό ήδη γίνεται για Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, Γιβραλτάρ-Ισπανία, Κόσοβο-Βοσνία, Κόσοβο-Σερβία, Κόσοβο-Ρωσία, Ουκρανία-Ρωσία και Ουκρανία-Λευκορωσία.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης