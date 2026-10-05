Παναθηναϊκός: Χωρίς Λιβάι Γκαρσία στο ντέρμπι με Ολυμπιακό
SPORTS
Λιβάι Γκαρσία Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χωρίς Λιβάι Γκαρσία στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο Λιβάι Γκαρσία υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Χωρίς Λιβάι Γκαρσία στο ντέρμπι με Ολυμπιακό
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Ο Λιβάι Γκαρσία είχε αποχωρήσει με πρόβλημα τραυματισμού στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο. Υπήρξε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του παίκτη που άμεσα υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος του.

Το αποτέλεσμα της μαγνητικής έγινε γνωστό και επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο Λιβάι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» χωρίς τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος το διάστημα που αγωνίστηκε είχε βοηθήσει πολύ επιθετικά την ομάδα του.

Ο παίκτης επί της ουσίας θα δώσει μάχη για να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένο για την 1η Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, αλλά και πάλι μοιάζει δύσκολο.
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