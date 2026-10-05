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Κόντρα Εμπαπέ - Μουρίνιο βλέπουν τα Μαδριλένικα ΜΜΕ: Η καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα και τι απαντάει ο Γάλλος
Ένα βίντεο με ποδηλατάδα του Εμπαπέ έμελλε να ξεκινήσει ολόκληρη ιστορία από τα ΜΜΕ της Μαδρίτης για ενδεχόμενη κόντρα του Γάλλου με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος μια εβδομάδα πριν είχε απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός ομάδας
Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στην έναρξη του παραθύρου των εθνικών ομάδων στο ματς κόντρα στην Τουρκία και αποχώρησε από την αποστολή των τρικολόρ.
Λίγες μέρες μετά και αφού ο Εμπαπέ δεν ακολουθούσε πια την αποστολή, εθεάθη να κάνει διακοπές με τη σύντροφό του, ενώ τη στιγμή που η ομάδα του αγωνιζόταν με την Ιταλία στο Παρίσι, εκείνος βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο και διασκέδαζε.
😳🇫🇷 En Francia hay una gran polémica con Kylian Mbappé por ir de fiesta mientras está lesionado. https://t.co/xt8LZVFqly— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2026
Ο Εμπαπέ δέχθηκε σφοδρή κριτική από τον τύπο της Γαλλίας, όμως λίγο φάνηκε να νοιάζεται.
Λίγες μέρες μετά ο Εμπαπέ ανέβασε βίντεο όπου έχει βγει για ποδηλατάδα κάτι το οποίο έφερε ξανά τριγμούς στα Μαδριλένικα ΜΜΕ κι αυτό γιατί ο προπονητής του Γάλλου, Ζοσέ Μουρίνιο είχε εμφανιστεί σε εκπομπή στην οποί ανέφερε, ότι οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε εκτός της ομάδας τους, ούτε και ποδήλατο.
💥 Hoy Mbappé ha colgado en sus redes sociales su paseo en bicicleta 😅 Y hace 10 días, José Mourinho hablaba en el podcast 'Bet It Drives' sobre montar en bicicleta mientras eres futbolista https://t.co/RXH1Fjqvpu— Tiempo de Juego (@tjcope) October 4, 2026
«Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Ακόμα κι αν το κάνει κρυφά από τον σύλλογο. Δεν με νοιάζει το συμβόλαιό του.
Κοιτάζω πόσο σοβαρά παίρνει ο παίκτης τη δουλειά του. Αν πέσεις, μπορεί να χάσεις τρία παιχνίδια, ή χειρότερα, μπορεί να σπάσεις ένα πόδι.
Ή ίσως απλώς μια μελανιά, αλλά αυτή η μελανιά σε εμποδίζει να είσαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα», εξήγησε ο Πορτογάλος προπονητής.
Ο λόγος, σύμφωνα με τη Marca σχετίζεται με την απονομή της Χρυσής μπάλας, στις 26 Οκτωβρίου.
Ο Εμπαπέ φέρεται να ζήτησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει καμπάνια υπέρ του ενόψει της Χρυσής μπάλας, όπως είχε κάνει υπέρ του Βινίσιους, δύο χρόνια πριν.
🔴 Kylian Mbappé à propos des rumeurs d'un reproche fait au Real Madrid sur le Ballon d'Or : 👇 🗣️ « 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜. » 😂🌕 https://t.co/s1XPmsOlXo— Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2026
Κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι ο Γάλλος τα... φόρτωσε στον κόκορα.
Μάλιστα, την επιστροφή του στη Μαδρίτη δεν παρουσιάστηκε στην προπόνηση, αφού εκείνες τις ώρες πετούσε από το Παρίσι.
El tiro se lo pegáis a Mbappé, pero es el club quien le da permiso. Y Mourinho no hace nada. El tiro tiene más destinatarios.— Sergio Valentín (@Sergivalentin_) October 5, 2026
Το τέλος (μάλλον) της παρεξήγησης ήρθε για να το βάλει ο ίδιος ο Εμπαπέ, ο οποίος κάτω από την εκπομπή του Τιντό, του απάντησε με δόση χιούμορ: «Ναι ναι, τώρα τα έχω βάλει και με τη θεία μου», καυτηριάζοντας το γεγονός και τα λεγόμενα του δημοσιογράφου.
🔴 Kylian Mbappé à propos des rumeurs d'un reproche fait au Real Madrid sur le Ballon d'Or : 👇 🗣️ « 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜. » 😂🌕 https://t.co/s1XPmsOlXo— Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2026
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