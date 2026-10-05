Κόντρα Εμπαπέ - Μουρίνιο βλέπουν τα Μαδριλένικα ΜΜΕ: Η καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα και τι απαντάει ο Γάλλος
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Ζοσέ Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης Marca

Κόντρα Εμπαπέ - Μουρίνιο βλέπουν τα Μαδριλένικα ΜΜΕ: Η καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα και τι απαντάει ο Γάλλος

Ένα βίντεο με ποδηλατάδα του Εμπαπέ έμελλε να ξεκινήσει ολόκληρη ιστορία από τα ΜΜΕ της Μαδρίτης για ενδεχόμενη κόντρα του Γάλλου με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος μια εβδομάδα πριν είχε απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός ομάδας

Κόντρα Εμπαπέ - Μουρίνιο βλέπουν τα Μαδριλένικα ΜΜΕ: Η καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα και τι απαντάει ο Γάλλος
Νικόλας Καλαργυρός
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες όχι για αγωνιστικούς λόγους, κάθε άλλο, για πλήρως εξωαγωνιστικούς λόγους που σχετίζονται με τη ζωή του εκτός γηπέδου. 

Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στην έναρξη του παραθύρου των εθνικών ομάδων στο ματς κόντρα στην Τουρκία και αποχώρησε από την αποστολή των τρικολόρ. 

Λίγες μέρες μετά και αφού ο Εμπαπέ δεν ακολουθούσε πια την αποστολή, εθεάθη να κάνει διακοπές με τη σύντροφό του, ενώ τη στιγμή που η ομάδα του αγωνιζόταν με την Ιταλία στο Παρίσι, εκείνος βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο και διασκέδαζε. 


Ο Εμπαπέ δέχθηκε σφοδρή κριτική από τον τύπο της Γαλλίας, όμως λίγο φάνηκε να νοιάζεται. 

Λίγες μέρες μετά ο Εμπαπέ ανέβασε βίντεο όπου έχει βγει για ποδηλατάδα κάτι το οποίο έφερε ξανά τριγμούς στα Μαδριλένικα ΜΜΕ κι αυτό γιατί ο προπονητής του Γάλλου, Ζοσέ Μουρίνιο είχε εμφανιστεί σε εκπομπή στην οποί ανέφερε, ότι οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε εκτός της ομάδας τους, ούτε και ποδήλατο. 

Κλείσιμο

«Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Ακόμα κι αν το κάνει κρυφά από τον σύλλογο. Δεν με νοιάζει το συμβόλαιό του.

Κοιτάζω πόσο σοβαρά παίρνει ο παίκτης τη δουλειά του. Αν πέσεις, μπορεί να χάσεις τρία παιχνίδια, ή χειρότερα, μπορεί να σπάσεις ένα πόδι.

Ή ίσως απλώς μια μελανιά, αλλά αυτή η μελανιά σε εμποδίζει να είσαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα», εξήγησε ο Πορτογάλος προπονητής.

Στο ραδιόφωνο της Marca, η κίνηση του Εμπαπέ θεωρήθηκε προσβλητική προς τον προπονητή του, με τον δημοσιογράφο Χαβιέρ Τιντό να εξηγεί πως ο Γάλλος κρατούσε... μούτρα στην ομάδα του και στον προπονητή του. 

Ο λόγος, σύμφωνα με τη Marca σχετίζεται με την απονομή της Χρυσής μπάλας, στις 26 Οκτωβρίου. 

Ο Εμπαπέ φέρεται να ζήτησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει καμπάνια υπέρ του ενόψει της Χρυσής μπάλας, όπως είχε κάνει υπέρ του Βινίσιους, δύο χρόνια πριν. 


Κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι ο Γάλλος τα... φόρτωσε στον κόκορα. 

Μάλιστα, την επιστροφή του στη Μαδρίτη δεν παρουσιάστηκε στην προπόνηση, αφού εκείνες τις ώρες πετούσε από το Παρίσι. 


Το τέλος (μάλλον) της παρεξήγησης ήρθε για να το βάλει ο ίδιος ο Εμπαπέ, ο οποίος κάτω από την εκπομπή του Τιντό, του απάντησε με δόση χιούμορ: «Ναι ναι, τώρα τα έχω βάλει και με τη θεία μου», καυτηριάζοντας το γεγονός και τα λεγόμενα του δημοσιογράφου.

Νικόλας Καλαργυρός
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης