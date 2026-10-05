Κόντρα Εμπαπέ - Μουρίνιο βλέπουν τα Μαδριλένικα ΜΜΕ: Η καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα και τι απαντάει ο Γάλλος

🔴 Kylian Mbappé à propos des rumeurs d'un reproche fait au Real Madrid sur le Ballon d'Or : 👇 🗣️ « 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜. » 😂🌕 https://t.co/s1XPmsOlXo — Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2026

El tiro se lo pegáis a Mbappé, pero es el club quien le da permiso. Y Mourinho no hace nada. El tiro tiene más destinatarios. — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) October 5, 2026

🔴 Kylian Mbappé à propos des rumeurs d'un reproche fait au Real Madrid sur le Ballon d'Or : 👇 🗣️ « 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗠𝗕𝗥𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜. » 😂🌕 https://t.co/s1XPmsOlXo — Vibes Foot (@VibesFoot) October 5, 2026

Στο ραδιόφωνο της Marca, η κίνηση του Εμπαπέ θεωρήθηκε προσβλητική προς τον προπονητή του, με τον δημοσιογράφο Χαβιέρ Τιντό να εξηγεί πως ο Γάλλος κρατούσε... μούτρα στην ομάδα του και στον προπονητή του.Ο λόγος, σύμφωνα με τη Marca σχετίζεται με την απονομή της Χρυσής μπάλας, στις 26 Οκτωβρίου.Ο Εμπαπέ φέρεται να ζήτησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει καμπάνια υπέρ του ενόψει της Χρυσής μπάλας, όπως είχε κάνει υπέρ του Βινίσιους, δύο χρόνια πριν.Κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι ο Γάλλος τα... φόρτωσε στον κόκορα.Μάλιστα, την επιστροφή του στη Μαδρίτη δεν παρουσιάστηκε στην προπόνηση, αφού εκείνες τις ώρες πετούσε από το Παρίσι.Το τέλος (μάλλον) της παρεξήγησης ήρθε για να το βάλει ο ίδιος ο Εμπαπέ, ο οποίος κάτω από την εκπομπή του Τιντό, του απάντησε με δόση χιούμορ: «Ναι ναι, τώρα τα έχω βάλει και με τη θεία μου», καυτηριάζοντας το γεγονός και τα λεγόμενα του δημοσιογράφου.