Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Βαλένθια: Απέλυσε τον Κορμπεράν, υποψήφιος για τον πάγκο της ο Μεντιλίμπαρ
Βαλένθια: Απέλυσε τον Κορμπεράν, υποψήφιος για τον πάγκο της ο Μεντιλίμπαρ
Ο Κάρλος Κορμπεράν είναι πλέον παρελθόν από τις «νυχτερίδες» και ένας ακόμα πρώην ερυθρόλευκος προπονητής είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του
Παρελθόν από την Βαλένθια αποτελεί ο Κάρλος Κορμπεράν.
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα της Βαλένθια η οποία είχε σε 5 παιχνίδια 4 ήττες και 1 ισοπαλία στη La Liga.
Η Βαλένθια ψάχνει τον αντικαταστάτη του και ήδη στην Ισπανία γράφτηκε το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός απολύθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Ολυμπιακό και η La Razon αναφέρει πως είναι στη λίστα των υποψηφίων.
Δύσκολα πάντως θα δούμε τόσο άμεσα σε πάγκο άλλης ομάδας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα της Βαλένθια η οποία είχε σε 5 παιχνίδια 4 ήττες και 1 ισοπαλία στη La Liga.
Η Βαλένθια ψάχνει τον αντικαταστάτη του και ήδη στην Ισπανία γράφτηκε το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός απολύθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Ολυμπιακό και η La Razon αναφέρει πως είναι στη λίστα των υποψηφίων.
Δύσκολα πάντως θα δούμε τόσο άμεσα σε πάγκο άλλης ομάδας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα