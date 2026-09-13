Βαλένθια: Απέλυσε τον Κορμπεράν, υποψήφιος για τον πάγκο της ο Μεντιλίμπαρ
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Βαλένθια Ολυμπιακός Κάρλος Κορμπεράν Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Βαλένθια: Απέλυσε τον Κορμπεράν, υποψήφιος για τον πάγκο της ο Μεντιλίμπαρ

Ο Κάρλος Κορμπεράν είναι πλέον παρελθόν από τις «νυχτερίδες» και ένας ακόμα πρώην ερυθρόλευκος προπονητής είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του

Βαλένθια: Απέλυσε τον Κορμπεράν, υποψήφιος για τον πάγκο της ο Μεντιλίμπαρ
Παρελθόν από την Βαλένθια αποτελεί ο Κάρλος Κορμπεράν. 

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα της Βαλένθια η οποία είχε σε 5 παιχνίδια 4 ήττες και 1 ισοπαλία στη La Liga. 

Η Βαλένθια ψάχνει τον αντικαταστάτη του και ήδη στην Ισπανία γράφτηκε το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός απολύθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Ολυμπιακό και η La Razon αναφέρει πως είναι στη λίστα των υποψηφίων. 

Δύσκολα πάντως θα δούμε τόσο άμεσα σε πάγκο άλλης ομάδας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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