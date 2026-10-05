Ντιαλό για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Πληρώθηκα χωρίς να αγωνιστώ, μου άρεσε»
SPORTS
Άλφα Ντιαλό Μονακό Παναθηναϊκός Δημήτρης Πρίφτης

Ντιαλό για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Πληρώθηκα χωρίς να αγωνιστώ, μου άρεσε»

Ο Αμερικανός έκατσε για μερικές μέρες στον Παναθηναϊκός χωρίς να προλάβει να αγωνιστεί με τα πράσινα καθώς ο τότε κόουτς του τριφυλλιού, Δημήτρης Πρίφτης τον θεώρησε άπειρο

Ντιαλό για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Πληρώθηκα χωρίς να αγωνιστώ, μου άρεσε»
Μία συμφωνία που τελικά δεν οδήγησε ποτέ σε επίσημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό θυμήθηκε ο Άλφα Ντιαλό, ο οποίος μίλησε στη «Denver Post» για όσα συνέβησαν πριν από μερικά χρόνια.

Ο Αμερικανός είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά με το Λαύριο τη σεζόν 2020/21.

Η παρουσία του στην ομάδα που έφτασε μέχρι τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Παναθηναϊκό να τον αποκτά.

Παρά τη συμφωνία, όμως, ο Ντιαλό δεν έμελλε να αγωνιστεί ποτέ στο «T-Center».

Η άφιξη του Δημήτρη Πρίφτη στην τεχνική ηγεσία έφερε νέα δεδομένα, καθώς το προπονητικό επιτελείο θεωρούσε ότι ο παίκτης χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προκειμένου να είναι έτοιμος για το επίπεδο της EuroLeague.

Η λύση που προτάθηκε ήταν να δοθεί δανεικός για την πρώτη σεζόν του συμβολαίου του. Ο Ντιαλό δεν συμφώνησε με αυτή την προοπτική και έτσι η συνεργασία ουσιαστικά ολοκληρώθηκε πριν ξεκινήσει.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να τον αποζημιώσουν και ο Αμερικανός αποχώρησε, χωρίς να καταγράψει ούτε μία συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό.

«Ήρθε ένας νέος προπονητής (ο Δημήτρης Πρίφτης) και είπε: "Ίσως ο Άλφα είναι λίγο μικρός. Ίσως δεν είναι έτοιμος για τη EuroLeague". Το νέο πλάνο ήταν να με δώσουν δανεικό σε μια άλλη ομάδα για την πρώτη σεζόν του συμβολαίου μου. Δεν ήμουν σύμφωνος με αυτό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ότι προτιμούσε να με πληρώνει για να μην παίζω καθόλου.

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Πήρα ένα μικρό ποσό ως buyout από μια ομάδα στην οποία δεν έπαιξα ποτέ. Δεν πήγα ποτέ εκεί. Οπότε αυτό ήταν ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντιαλό και πρόσθεσε: «Νικήσαμε δύο φορές τον Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Το χάρηκα».

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