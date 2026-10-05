Μάντσεστερ Σίτι: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβιβασμού, λόγω των πολλών οικονομικών παραβάσεων

Η υπόθεση της

με την

παραμένει ανοιχτή και είναι πιθανό να απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμη το αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι «πολίτες» έχουν ήδη κινηθεί νομικά, ασκώντας έφεση κατά της απόφασης που τους έκρινε υπεύθυνους για περισσότερες από 100 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της λίγκας.

Η πλευρά της Σίτι εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες και εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο. Η διαδικασία της έφεσης αναμένεται να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται η διαμάχη να οδηγηθεί ακόμη και σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο, εφόσον δεν υπάρξει δικαίωση για τον σύλλογο.





Στο μεταξύ, στους υπόλοιπους συλλόγους της Premier League έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η άποψη ότι, αν τελικά επιβεβαιωθεί η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι, η τιμωρία θα πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος και τη χρονική διάρκεια των παραβάσεων. Η υπόθεση αφορά περίοδο εννέα αγωνιστικών σεζόν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική απόφαση.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές είναι η μορφή της πιθανής τιμωρίας. Σύμφωνα με το

αρκετές ομάδες θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν θα ήταν αρκετή, ειδικά αν η επίπτωση περιοριζόταν σε μία μόνο σεζόν.

Το σκεπτικό που επικρατεί είναι πως μια τόσο εκτεταμένη υπόθεση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μια ποινή που θα είχε περιορισμένο αγωνιστικό αντίκτυπο. Σε περίπτωση που η Σίτι υποχρεωθεί να αποχωρήσει από την Premier League, θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών εισιτηρίων και της παραμονής.





Παράλληλα, οι υπόλοιπες ομάδες υποστηρίζουν ότι το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα επωφεληθεί αγωνιστικά από μια ενδεχόμενη τιμωρία, αλλά η εφαρμογή των κανονισμών με ενιαίο τρόπο για όλους τους συλλόγους.

Η τελική κύρωση δεν θα αποφασιστεί από τους υπόλοιπους συλλόγους, αλλά από την αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή. Η Premier League θα καταθέσει την πρότασή της σχετικά με την ποινή που θεωρεί κατάλληλη, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη δική της θέση.

Στην υπόθεση έχει ήδη αναφερθεί ως σημείο σύγκρισης η περίπτωση της Έβερτον. Τα «ζαχαρωτά» είχαν τιμωρηθεί το 2023 για παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας με αφαίρεση βαθμών, ποινή η οποία στη συνέχεια μειώθηκε μετά την έφεση.





Η υπόθεση της Σίτι, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά ως προς την έκταση, καθώς αφορά πάνω από 100 φερόμενες παραβάσεις και χρονικό διάστημα εννέα σεζόν. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί από τώρα το μέγεθος της πιθανής ποινής.

Το σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα. Η Σίτι έχει ήδη προσφύγει κατά της απόφασης, ενώ θα μπορεί να κινηθεί νομικά και απέναντι στην ποινή που ενδεχομένως θα της επιβληθεί.

Έτσι, ένα από τα σημαντικότερα πειθαρχικά ζητήματα στην ιστορία της Premier League είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετό ακόμη διάστημα, με το ενδεχόμενο η τελική του έκβαση να μεταφερθεί ακόμη και μέσα στο 2027.