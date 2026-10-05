Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Euroleague: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Κόμο
Euroleague: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Κόμο
Οι ιδιοκτήτες των ομάδων-μετόχων της Euroleague έχουν συγκεντρωθεί στην ιταλική πόλη και οι αποφάσεις που θα παρθούν στη γενική συνέλευση θα καθορίσουν το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Εδώ και καιρό οι άνθρωποι του μπάσκετ είχαν... κυκλώσει στα ημερολόγια τους το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου.
Οι 13 ομάδες-μέτοχοι της Euroleague (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το μεσημέρι σε πολυτελές ξενοδοχείο στη λίμνη Κόμο, όπου έως αύριο το μεσημέρι αναμένεται να βγει λευκός καπνός.
Όχι, δεν πρόκειται να ψηφίσουν για την εκλογή του νέου... μπασκετικού Πάπα, αλλά για το ποιες θα είναι οι 8 ομάδες που θα πάρουν άδειες franchise και θα μπουν με κάθε επισημότητα στον κλειστό κύκλο των ομάδων που αγωνίζονται στην Euroleague.
Στην ατζέντα των θεμάτων υπάρχει και η πρόταση που έχει καταθέσει το NBA για την εξαγορά της Euroleague, αλλά από την πλευρά της τελευταίας το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Δεν υποβαθμίζεται (καθώς το project NBA Europe τρέχει και τρέχει με γοργούς ρυθμούς), αλλά σίγουρα εσκεμμένα μένει πίσω από τα νέα franchise της Euroleague.
Εκεί όπου 13 ομάδες (ΠΑΟΚ, Άρης, Λόντον Λάιονς, Ρόμα, Νάπολι που συμμετέχουν στη διοργάνωση και οι Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Παρί, Παρτίζαν, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια που συμμετέχουν) διεκδικούν μία από τις 8 άδειες και οι τυχεροί αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο (Τρίτη 6/10) το μεσημέρι.
Μάλιστα το πιο πιθανό είναι αύριο να ανακοινωθούν οι τέσσερις πρώτες άδειες και η ανακοίνωση των άλλων τεσσάρων να μεταφερθεί γι' αργότερα.
Στον ιταλικό βορρά έχουν ταξιδέψει οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Σκινδήλια και τον Γενικό Διευθυντή Νίκο Λεπενιώτη οι οποίοι μετά από καιρό θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Βασίλη Παρθενόπουλο, τον CEO Γιώργο Αθανασίου και τη νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου.
Σήμερα το βράδυ υπάρχει το επίσημο δείπνο όπου θα συζητηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ωστόσο η ΓΣ επί της ουσίας ξεκινά το πρωί της Τρίτης.
Οι 13 ομάδες-μέτοχοι της Euroleague (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το μεσημέρι σε πολυτελές ξενοδοχείο στη λίμνη Κόμο, όπου έως αύριο το μεσημέρι αναμένεται να βγει λευκός καπνός.
Όχι, δεν πρόκειται να ψηφίσουν για την εκλογή του νέου... μπασκετικού Πάπα, αλλά για το ποιες θα είναι οι 8 ομάδες που θα πάρουν άδειες franchise και θα μπουν με κάθε επισημότητα στον κλειστό κύκλο των ομάδων που αγωνίζονται στην Euroleague.
Στην ατζέντα των θεμάτων υπάρχει και η πρόταση που έχει καταθέσει το NBA για την εξαγορά της Euroleague, αλλά από την πλευρά της τελευταίας το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Δεν υποβαθμίζεται (καθώς το project NBA Europe τρέχει και τρέχει με γοργούς ρυθμούς), αλλά σίγουρα εσκεμμένα μένει πίσω από τα νέα franchise της Euroleague.
Εκεί όπου 13 ομάδες (ΠΑΟΚ, Άρης, Λόντον Λάιονς, Ρόμα, Νάπολι που συμμετέχουν στη διοργάνωση και οι Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Παρί, Παρτίζαν, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια που συμμετέχουν) διεκδικούν μία από τις 8 άδειες και οι τυχεροί αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο (Τρίτη 6/10) το μεσημέρι.
Μάλιστα το πιο πιθανό είναι αύριο να ανακοινωθούν οι τέσσερις πρώτες άδειες και η ανακοίνωση των άλλων τεσσάρων να μεταφερθεί γι' αργότερα.
Στον ιταλικό βορρά έχουν ταξιδέψει οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Γιώργο Σκινδήλια και τον Γενικό Διευθυντή Νίκο Λεπενιώτη οι οποίοι μετά από καιρό θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Βασίλη Παρθενόπουλο, τον CEO Γιώργο Αθανασίου και τη νομική σύμβουλο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου.
Σήμερα το βράδυ υπάρχει το επίσημο δείπνο όπου θα συζητηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ωστόσο η ΓΣ επί της ουσίας ξεκινά το πρωί της Τρίτης.
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