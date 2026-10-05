Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Ολυμπιακός: Τα κέρδη του Αλγουαθίλ από τις εθνικές ομάδες
Ολυμπιακός: Τα κέρδη του Αλγουαθίλ από τις εθνικές ομάδες
Οι παίκτες που βοηθήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες και τους κερδίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων
Για κανέναν προπονητή δεν είναι ευχάριστη η περίοδος των διακοπών και ειδικά όταν απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το πρώτο που τους ενοχλεί έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούν να δουλέψουν με όλους τους παίκτες. Το δεύτερο ότι τρέμουν μη τυχόν κάποιος τραυματιστεί και απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας.
Υπάρχουν, όμως και περιπτώσεις που οι εθνικές ομάδες βοηθούν κάποιους ποδοσφαιριστές ειδικά όταν παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους για να βρουν ρυθμό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που βρισκόταν σε μία διαδικασία να ψάχνεται για το βασικό του σχήμα και να κάνει διάφορες δοκιμές στα πρώτα τρία ματς που κάθισε στον πάγκο προς το παρόν έχει κέρδη από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.
Φυσικά το πρώτο είναι ο Μανώλης Σάλιακας που έπαιξε δύο 90λεπτα και ένα 45λεπτο με την Εθνική μας ομάδα. Ο μπακ του Ολυμπιακού έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και ήταν από τους παίκτες της Ελλάδας που ξεχώρισαν. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών, αφού ο Μάρκους Πέντερσεν και στην εθνική Νορβηγίας έχει μείνει αρκετά πίσω και έχει παίξει πολύ λίγο.
Θετικό είναι επίσης και το γεγονός ότι Ναΐρ Τικνιζάν έχει πάρει παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Τρία 90λεπτα έχει παίξει ο 27χρονος μπακ κάτι που το είχε μεγάλη ανάγκη για να βρει ρυθμό. Σαφώς και είναι κέρδος για τον Ιμανόλ ότι ο «Τίκι» έχει πάρει παιχνίδια και θα επιστρέψει στο Ρέντη έχοντας πολύ καλύτερο ρυθμό.
Για τον Ρέμο Φρόιλερ δεν χρειάζεται ειδική μνεία, αφού είναι βασικός σε όλα τα ματς της εθνικής Ελβετίας και αν μη τι άλλο και δείχνει ότι παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το θέμα του Αλγουαθίλ ήταν οι μπακ και στη διακοπή είδε ότι δύο παίκτες του όπως ο Σάλιακας και ο Τικνιζάν βρήκαν ρόλο στις εθνικές τους και αυτό μόνο θετικό είναι ενόψει της επανέναρξης.
Υπάρχουν, όμως και περιπτώσεις που οι εθνικές ομάδες βοηθούν κάποιους ποδοσφαιριστές ειδικά όταν παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους για να βρουν ρυθμό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ που βρισκόταν σε μία διαδικασία να ψάχνεται για το βασικό του σχήμα και να κάνει διάφορες δοκιμές στα πρώτα τρία ματς που κάθισε στον πάγκο προς το παρόν έχει κέρδη από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.
Φυσικά το πρώτο είναι ο Μανώλης Σάλιακας που έπαιξε δύο 90λεπτα και ένα 45λεπτο με την Εθνική μας ομάδα. Ο μπακ του Ολυμπιακού έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και ήταν από τους παίκτες της Ελλάδας που ξεχώρισαν. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών, αφού ο Μάρκους Πέντερσεν και στην εθνική Νορβηγίας έχει μείνει αρκετά πίσω και έχει παίξει πολύ λίγο.
Θετικό είναι επίσης και το γεγονός ότι Ναΐρ Τικνιζάν έχει πάρει παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Τρία 90λεπτα έχει παίξει ο 27χρονος μπακ κάτι που το είχε μεγάλη ανάγκη για να βρει ρυθμό. Σαφώς και είναι κέρδος για τον Ιμανόλ ότι ο «Τίκι» έχει πάρει παιχνίδια και θα επιστρέψει στο Ρέντη έχοντας πολύ καλύτερο ρυθμό.
Για τον Ρέμο Φρόιλερ δεν χρειάζεται ειδική μνεία, αφού είναι βασικός σε όλα τα ματς της εθνικής Ελβετίας και αν μη τι άλλο και δείχνει ότι παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το θέμα του Αλγουαθίλ ήταν οι μπακ και στη διακοπή είδε ότι δύο παίκτες του όπως ο Σάλιακας και ο Τικνιζάν βρήκαν ρόλο στις εθνικές τους και αυτό μόνο θετικό είναι ενόψει της επανέναρξης.
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