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Μπάγερν Μονάχου και Κέιν έδωσαν τα χέρια για την υπογραφή νέου συμβολαίου
Μπάγερν Μονάχου και Κέιν έδωσαν τα χέρια για την υπογραφή νέου συμβολαίου
Στη Γερμανία θεωρούν δεδομένη την επέκταση της συνεργασίας του Άγγλου επιθετικού με τους Βαυαρούς έως το 2029
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παραμονή του Χάρι Κέιν στο Μόναχο έγινε από την Μπάγερν, καθώς οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.
Όπως αναφέρει το Sky Germany, οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον περάσει στο τελικό στάδιο και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία. Η πρόθεση των Βαυαρών είναι να διατηρήσουν τον Άγγλο στράικερ στο ρόστερ τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027.
Παρότι δεν έχουν ακόμη πέσει οι υπογραφές ούτε έχει γίνει γνωστή συγκεκριμένη ημερομηνία για την ανακοίνωση, το κλίμα στις δύο πλευρές είναι θετικό και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.
Ο Κέιν μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2023, όταν η Μπάγερν τον απέκτησε από την Τότεναμ έναντι ποσού που άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη του ημέρα στο Μόναχο εξελίχθηκε σε βασικό σημείο αναφοράς της επίθεσης και οι αριθμοί του εξηγούν την επιθυμία του συλλόγου να τον κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια.
Ο Άγγλος επιθετικός έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 154 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, έχοντας πετύχει 152 γκολ και μοιράσει 34 ασίστ. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup.
Όπως αναφέρει το Sky Germany, οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον περάσει στο τελικό στάδιο και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία. Η πρόθεση των Βαυαρών είναι να διατηρήσουν τον Άγγλο στράικερ στο ρόστερ τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027.
Παρότι δεν έχουν ακόμη πέσει οι υπογραφές ούτε έχει γίνει γνωστή συγκεκριμένη ημερομηνία για την ανακοίνωση, το κλίμα στις δύο πλευρές είναι θετικό και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.
Ο Κέιν μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2023, όταν η Μπάγερν τον απέκτησε από την Τότεναμ έναντι ποσού που άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη του ημέρα στο Μόναχο εξελίχθηκε σε βασικό σημείο αναφοράς της επίθεσης και οι αριθμοί του εξηγούν την επιθυμία του συλλόγου να τον κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια.
Ο Άγγλος επιθετικός έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 154 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, έχοντας πετύχει 152 γκολ και μοιράσει 34 ασίστ. Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup.
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