Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Νότια Κορέα: Απολογήθηκαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές για τους πανηγυρισμούς σχετικά με την απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία
Σάλος προκλήθηκε στη Νότια Κορέα με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες
Η Νότια Κορέα επικράτησε με 1-0 της Ιαπωνίας στον τελικό και πανηγύρισε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο της στη διοργάνωση. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί ορισμένων παικτών προκάλεσαν αντιδράσεις στη χώρα.
🚨 | 𝐏𝐀𝐑𝐊: “𝐈’𝐌 𝐒𝐎𝐑𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐈𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄, 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐀𝐍𝐓 𝐓𝐎 𝐌𝐎𝐂𝐊 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐑𝐘 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄…” #NUFC’s Park Seung-soo has taken heat for an IG story he put up wearing an army hat after winning the gold medal that seemed to mock military service. His full apology on IG after he took down his story: “Hello. I’m Park Seung-soo, a member of South Korea’s Asian Games football team. I’d like to apologize to the fans regarding the photo I posted on social media immediately after the final. I’m sincerely sorry to everyone who felt uncomfortable because of my actions. Right after the match, a fan at the stadium gave me a hat, and I put it on. I was overwhelmed with joy and excitement that all the time and effort we had put in had led to a gold medal. Without thinking carefully about what the hat meant, I took a photo and posted it on social media. I never intended to mock anyone fulfilling their military service or to take their sacrifice lightly. I have never taken lightly the meaning of representing South Korea, either. I understand that the opportunity and benefits that come with this gold medal are not something to take for granted. I’ll work even harder and show a more responsible side of myself to repay the support and expectations of the Korean people. Once again, I sincerely apologize to everyone who felt uncomfortable because of my careless actions.” 🫡🇰🇷— Joel Kim (@KNTFootball) October 4, 2026
Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και ο Γιανγκ Μιν-Χιόκ, ο οποίος ανήκει στην Τότεναμ και αγωνίζεται ως δανεικός στη Βέστερλο. Ο νεαρός άσος αναφέρθηκε ανοιχτά στη σημασία που είχε για εκείνον η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία λέγοντας χαρακτηριστικά: ««Δεν νομίζω ότι το μετάλλιο ή το τρόπαιο είχαν καμία σημασία. Η πραγματική αμοιβή για εμάς είναι η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία, οπότε πιστεύω ότι παίξαμε έχοντας μόνο αυτό στο μυαλό μας.»
Ενώ αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσε η ατάκα του αρχηγού Λι Γκι-Χιόκ προς τους δημοσιογράφους την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια «δεν πάω στον στρατό:!», αλλά και μια ανάρτηση του 19χρονου Παρκ Σέουνγκ-Σου ο οποίος πόσταρε μια φωτογραφία του όπου φορά καπέλο έφεδρου αξιωματικού και χαιρετά στρατιωτικά!
Οι συγκεκριμένες κινήσεις προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media, με αρκετούς να θεωρούν ότι οι πανηγυρισμοί έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη στρατιωτική απαλλαγή παρά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
Οι τρεις ποδοσφαιριστές έσπευσαν στη συνέχεια να απολογηθούν. Ο Γιανγκ, μάλιστα, μέσα από μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ξεκαθάρισε πως η επιτυχία της ομάδας δεν θεωρήθηκε ποτέ δεδομένη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα για την προσπάθεια των παικτών.
Three South Korean players, including Tottenham Hotspur’s Yang Min-hyeok, have apologised for appearing to celebrate earning exemption from military service after winning Asian Games gold on Saturday. South Korean won a fourth consecutive Asian Games gold medal with a 1-0 win over hosts Japan, earning 20 of the 23-man squad, made up primarily of under-23 players, exemption from conscription. More from @Dan_KP ⬇️ https://t.co/l32EwlfSzd— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 5, 2026
Στη Νότια Κορέα, η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους αρτιμελείς άνδρες και διαρκεί από 18 έως 21 μήνες. Οι αθλητές που κατακτούν χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες ή οποιοδήποτε ολυμπιακό μετάλλιο εξαιρούνται από την πλήρη θητεία, έχοντας ωστόσο την υποχρέωση να ολοκληρώσουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση και κοινωνική υπηρεσία.
Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα και στο παρελθόν το νοτιοκορεατικό ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σον Χέουνγκ-μιν, ο οποίος απέφυγε τη στρατιωτική θητεία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες του 2018.
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