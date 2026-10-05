Νότια Κορέα: Απολογήθηκαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές για τους πανηγυρισμούς σχετικά με την απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία
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Νότια Κορέα Ασιατικοί Αγώνες Γιανγκ Μιν-χιόκ Λι Γκι-χιόκ Παρκ Σέουνγκ-σου Στρατιωτική θητεία

Νότια Κορέα: Απολογήθηκαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές για τους πανηγυρισμούς σχετικά με την απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία

Σάλος προκλήθηκε στη Νότια Κορέα με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες

Νότια Κορέα: Απολογήθηκαν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές για τους πανηγυρισμούς σχετικά με την απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία
Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες είχε και μια σημαντική προσωπική διάσταση για τους διεθνείς της Νότιας Κορέας, καθώς η επιτυχία απέφερε σε 20 από τους 23 ποδοσφαιριστές της αποστολής απαλλαγή από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Η Νότια Κορέα επικράτησε με 1-0 της Ιαπωνίας στον τελικό και πανηγύρισε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο της στη διοργάνωση. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί ορισμένων παικτών προκάλεσαν αντιδράσεις στη χώρα.


Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και ο Γιανγκ Μιν-Χιόκ, ο οποίος ανήκει στην Τότεναμ και αγωνίζεται ως δανεικός στη Βέστερλο. Ο νεαρός άσος αναφέρθηκε ανοιχτά στη σημασία που είχε για εκείνον η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία λέγοντας χαρακτηριστικά: ««Δεν νομίζω ότι το μετάλλιο ή το τρόπαιο είχαν καμία σημασία. Η πραγματική αμοιβή για εμάς είναι η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία, οπότε πιστεύω ότι παίξαμε έχοντας μόνο αυτό στο μυαλό μας.»

Ενώ αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσε η ατάκα του αρχηγού Λι Γκι-Χιόκ προς τους δημοσιογράφους την ώρα που πήγαινε στα αποδυτήρια «δεν πάω στον στρατό:!», αλλά και μια ανάρτηση του 19χρονου Παρκ Σέουνγκ-Σου ο οποίος πόσταρε μια φωτογραφία του όπου φορά καπέλο έφεδρου αξιωματικού και χαιρετά στρατιωτικά!

Οι συγκεκριμένες κινήσεις προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media, με αρκετούς να θεωρούν ότι οι πανηγυρισμοί έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στη στρατιωτική απαλλαγή παρά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές έσπευσαν στη συνέχεια να απολογηθούν. Ο Γιανγκ, μάλιστα, μέσα από μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ξεκαθάρισε πως η επιτυχία της ομάδας δεν θεωρήθηκε ποτέ δεδομένη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα για την προσπάθεια των παικτών.


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Στη Νότια Κορέα, η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους αρτιμελείς άνδρες και διαρκεί από 18 έως 21 μήνες. Οι αθλητές που κατακτούν χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες ή οποιοδήποτε ολυμπιακό μετάλλιο εξαιρούνται από την πλήρη θητεία, έχοντας ωστόσο την υποχρέωση να ολοκληρώσουν βασική στρατιωτική εκπαίδευση και κοινωνική υπηρεσία.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα και στο παρελθόν το νοτιοκορεατικό ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σον Χέουνγκ-μιν, ο οποίος απέφυγε τη στρατιωτική θητεία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες του 2018.

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