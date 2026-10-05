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Προμηθέας: H EEA απέρριψε την αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής των Πατρινών - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ
Προμηθέας: H EEA απέρριψε την αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής των Πατρινών - Η ανακοίνωση της ΚΑΕ
Η ΕΕΑ μένει στην απόφαση της και απέρριψε την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας
Το Πρωτοδικείο είχε δικαιώσει -σε πρώτη φάση- τον Προμηθέα και ανέστειλε την αρχική απόφαση της ΕΕΑ (του Ιουλίου του 2026).
Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των Αχαιών, οι οποίοι τόνιζαν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Basket League.
Αλλά με δελτίο Τύπου, στις 5 Οκτώβρη, η ΕΕΑ απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών.
Αναλυτικά
Κλήση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, αναφορικά με την από 30.09.2026 αίτησή της περί ανάκλησης της από 23.09.2026 απόφασης της Επιτροπής.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας με την οποία απαντάει στην ΕΕΑ:
«Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική.
Όμως όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…
Ραντεβού το Σάββατο στο “Δημήτριος Τόφαλος”!».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των Αχαιών, οι οποίοι τόνιζαν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της Basket League.
Αλλά με δελτίο Τύπου, στις 5 Οκτώβρη, η ΕΕΑ απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης του πιστοποιητικού των Πατρινών.
Αναλυτικά
Κλήση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, αναφορικά με την από 30.09.2026 αίτησή της περί ανάκλησης της από 23.09.2026 απόφασης της Επιτροπής.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία.
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA #promitheaspatras #promitheasbc #miaomadagiatinpoli https://t.co/DyuZE03c4b— Promitheas Patras BC Vikos Cola (@promitheasbc) October 5, 2026
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας με την οποία απαντάει στην ΕΕΑ:
«Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική.
Όμως όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…
Ραντεβού το Σάββατο στο “Δημήτριος Τόφαλος”!».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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