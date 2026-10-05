Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκιουλέρ για συμβόλαιο έως το 2031
Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκιουλέρ για συμβόλαιο έως το 2031
Η Ρεάλ Μαδρίτης τα έχει βρει σε όλα με τον Αρντά Γκιουλέρ προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031
Μπορεί να υπάρχει η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης φροντίζουν να δουλεύουν για το μέλλον της ομάδας. Συγκεκριμένα οι Μαδριλένοι, όπως αναφέρει η As, ήρθαν σε συμφωνία με τον Αρντά Γκιουλέρ προκειμένου να υπογράψουν μαζί του νέο συμβόλαιο.
Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με την ομάδα της Μαδρίτης έως το 2029, αλλά από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρχαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να γίνει επέκταση του συμβολαίου του. Η As σε νέο ρεπορτάζ που φιλοξενεί αναφέρει ότι τα βρήκε με την πλευρά του παίκτη για να γίνει επέκταση έως το 2031.
Μάλιστα στον Γκιουλέρ έγινε και μία γενναία αύξηση των αποδοχών του. Από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Ζοσέ Μουρίνιο ο 21χρονος μέσος έχει γίνει βασικός στη Ρεάλ και γι’ αυτό το κλαμπ θέλησε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο. Έτσι ο Γκιουλέρ εντάσσεται σε ένα κλειστό γκρουπ παικτών που έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαιο με τον σύλλογο. Ο Ντιομαντέ έχει μέχρι το 2033, ο Βινίσιους μέχρι το 2032, όπως και ο Κουκουρέγια. Οι Καρέρας, Τσουαμενί και Έσπι έχουν υπογράψει έως το 2031.
Ο επόμενο που θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει έως το 2028. Ήδη με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχουν ξεκινήσει επαφές και βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.
Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με την ομάδα της Μαδρίτης έως το 2029, αλλά από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρχαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να γίνει επέκταση του συμβολαίου του. Η As σε νέο ρεπορτάζ που φιλοξενεί αναφέρει ότι τα βρήκε με την πλευρά του παίκτη για να γίνει επέκταση έως το 2031.
#ExclusivAS 🇹🇷 Güler acuerda su renovación hasta 2031 🤝 El centrocampista turco pacta con con el Real Madrid la prolongación de su contrato por dos temporadas más, como AS adelantó en septiembre https://t.co/CQVOx5nRSB— Diario AS (@diarioas) October 5, 2026
Μάλιστα στον Γκιουλέρ έγινε και μία γενναία αύξηση των αποδοχών του. Από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Ζοσέ Μουρίνιο ο 21χρονος μέσος έχει γίνει βασικός στη Ρεάλ και γι’ αυτό το κλαμπ θέλησε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο. Έτσι ο Γκιουλέρ εντάσσεται σε ένα κλειστό γκρουπ παικτών που έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαιο με τον σύλλογο. Ο Ντιομαντέ έχει μέχρι το 2033, ο Βινίσιους μέχρι το 2032, όπως και ο Κουκουρέγια. Οι Καρέρας, Τσουαμενί και Έσπι έχουν υπογράψει έως το 2031.
Ο επόμενο που θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει έως το 2028. Ήδη με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχουν ξεκινήσει επαφές και βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα