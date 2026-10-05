Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκιουλέρ για συμβόλαιο έως το 2031
SPORTS
Αρντά Γκιουλέρ Ρεάλ Μαδρίτης

Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκιουλέρ για συμβόλαιο έως το 2031

Η Ρεάλ Μαδρίτης τα έχει βρει σε όλα με τον Αρντά Γκιουλέρ προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031

Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Γκιουλέρ για συμβόλαιο έως το 2031
Μπορεί να υπάρχει η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, αλλά στη Ρεάλ Μαδρίτης φροντίζουν να δουλεύουν για το μέλλον της ομάδας. Συγκεκριμένα οι Μαδριλένοι, όπως αναφέρει η As, ήρθαν σε συμφωνία με τον Αρντά Γκιουλέρ προκειμένου να υπογράψουν μαζί του νέο συμβόλαιο.

Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με την ομάδα της Μαδρίτης έως το 2029, αλλά από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρχαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να γίνει επέκταση του συμβολαίου του. Η As σε νέο ρεπορτάζ που φιλοξενεί αναφέρει ότι τα βρήκε με την πλευρά του παίκτη για να γίνει επέκταση έως το 2031.



Μάλιστα στον Γκιουλέρ έγινε και μία γενναία αύξηση των αποδοχών του. Από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Ζοσέ Μουρίνιο ο 21χρονος μέσος έχει γίνει βασικός στη Ρεάλ και γι’ αυτό το κλαμπ θέλησε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο. Έτσι ο Γκιουλέρ εντάσσεται σε ένα κλειστό γκρουπ παικτών που έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαιο με τον σύλλογο. Ο Ντιομαντέ έχει μέχρι το 2033, ο Βινίσιους μέχρι το 2032, όπως και ο Κουκουρέγια. Οι Καρέρας, Τσουαμενί και Έσπι έχουν υπογράψει έως το 2031.

Ο επόμενο που θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει έως το 2028. Ήδη με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχουν ξεκινήσει επαφές και βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

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